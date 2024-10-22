MLB／打DH到底有多難？ 「老爹」歐提茲直球對決提問大谷
日本球星大谷翔平轉戰道奇隊的首個球季就奪下世界大賽門票，封王賽後《FOX Sports》三位大咖主持人，「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）、「洋基隊長」基特（Derek Jeter）、「老爹」歐提茲（David Ortiz）都分別訪問大谷。
一開始羅德里奎茲向他問道，能夠跟洋基還有重砲賈吉（Aaron Judge）進行MVP對決有多興奮，大谷說：「洋基跟賈吉都很強，包括索托（Juan Soto）以及其他人，要擊敗洋基得需要全隊一起努力。」
後續換同樣也是指定打擊，且曾力挺大谷拿MVP的歐提茲，他希望大谷向大家解釋當個指定打擊有多困難。大谷回答，在他投球時，他能夠意識到比賽進行的狀況，並在某種程度上影響比賽，做為指定打擊，要專注在單一事情上面，所以比較難融入比賽。
最後則是基特提問，想知道大谷是否在季後賽體驗到了不少樂趣？大谷則回應：「能在例行賽挺身而出本就不容易，但我現在正持續學習，更珍惜在季後賽的出場機會。」
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