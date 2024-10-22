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MLB／洋基道奇對決話題無限 大官網盤點世界大賽5大亮點

聯合新聞網／ 綜合報導
世界大賽上演道奇vs.洋基堪稱眾望所歸！ 截圖自FOX Sports: MLB X
世界大賽上演道奇vs.洋基堪稱眾望所歸！ 截圖自FOX Sports: MLB X

洋基隊與道奇隊的「邪惡帝國」對決將在本周六開打，2支老牌勁旅睽違43年再度於世界大賽碰頭，大聯盟官方今天也撰文盤點2隊的5大精彩亮點。

首先提及的是2隊在世界大賽將進行第12次的對戰，這是史上發生最多次的對戰組合，在先前11次裡，洋基拿了8勝；還有球迷熱烈的支持、2隊強大的實力加上深厚的資本，使得這場傳統好戲將變得更有張力；更重要的是，這是美聯與國聯頭號種子的強強對決，上一次2聯盟龍頭的世界大賽對決是2020年的道奇對陣光芒。

雖然MVP尚未頒布，但雙方陣中都擁有無法忽視的MVP等級球員，洋基重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）將與道奇50轟50盜的大谷翔平正面對決，過去35年也僅發生一次「MVP相爭」：就是2012年名捕波西（Buster Posey）率領的巨人隊橫掃了卡布雷拉（Miguel Cabrera）的老虎隊；最後則是提及了索托（Juan Soto）與「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）的打擊火力是絕不能錯過的精采好戲。

世界大賽最常碰面的組合在43年後再度交手，本次系列賽未演先轟動，不只在各售票網站上寫下票價新高，也有望突破聯盟收視率紀錄。

世界大賽 洋基 道奇

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