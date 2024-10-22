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MLB／G1交給王牌柯爾！洋基教頭談「奇基」大戰懂球界渴望

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
布恩在記者會上公布首戰先發投手，確定就是王牌柯爾。 歐新社
布恩在記者會上公布首戰先發投手，確定就是王牌柯爾。 歐新社

洋基隊相隔15年打進世界大賽，昨天確定對手就是道奇隊，上演夢幻對決，洋基總教練布恩（Aaron Boone）也坦言，感覺這組對戰是棒球界潛在的渴望，他自己也抱持期待，「希望我們可以一起打出精彩的系列賽。」

世界大賽將在26日開打，洋基今天為練球日，布恩在記者會上公布首戰先發投手，確定就是王牌柯爾（Gerrit Cole），後續輪值暫不公布，但他說有很高機率和美聯冠軍賽大致相同，意即洛登（Carlos Rodon）、史密特（Clarke Schmidt）、吉爾（Luis Gil）。

談到將在世界大賽過招道奇，布恩表示，「我想在這個圈子裡，都有種感覺，這是大家一直渴望的對戰組合，我覺得這很棒，我也很期待，球星們將會上場過招，球迷會聚焦於此，我也希望我們可以一起端出一次精彩的系列賽。」

布恩自2018年接掌兵符以來，首度挑戰世界大賽，被問到今年是否為他帶隊以來的最強洋基，布恩說：「我們在2019、22年也很強，只是在9月或季後賽遇到一些重要傷兵，最終遭到淘汰。」他認為今年就像是一切水到渠成，「我們一起歷經許多賽季，我會說我們是和以往一樣強大，經歷許多考驗讓團隊更加緊密。」

世界大賽 洋基 道奇

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