MLB／洋基道奇門票是去年世界大賽2倍 票房收視有望再創巔峰

大聯盟2大傳統勁旅洋基隊與道奇隊睽違43年再度於世界大賽交手，外界預計收視率與票房將有望寫下新高峰。目前在售票網站上，世界大賽G1門票的轉售票價門檻已喊破1300美元（約新台幣4.1萬元）。

根據外媒報導，售票網站《StubHub》表示，目前銷量已超過去年同期的世界大賽，更是2022年的4倍，且紐約人十分相挺，在洋基體育場開打的第3至5戰的銷售金額已超過在道奇主場進行的其餘4戰百分之40。

雙方自上世紀40年代開始就在世界大賽交手過，目前雙方對陣11次，洋基以8勝佔上風。 美聯社

去年相對冷門的遊騎兵隊與響尾蛇隊的世界大賽對戰組合在美國寫下在900多萬人的史上最低收視，比賽門票平均685美元（約2.1萬新台幣），根據另一售票網站《Vivid Seats》說明，今年世界大賽的門票價格平均為1368美元（約4.3萬新台幣），約是去年的2倍。

至於世界大賽的歷史收視紀錄，正好就是由這2隊邪惡帝國在1978年寫下，平均為4427萬人。2隊在世界大賽碰頭11次，洋基搶下8次冠軍頭銜。