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MLB／果然是鑲金的！洋基vs.道奇世界大賽 二手市場票價破4萬
今年世界大賽上演洋基、道奇隊兩大豪門的夢幻對決，掀起球迷搶票，儘管距離開打還有4天，但二手門票網站StubHub公布，世界大賽門票銷售額已經超越去年響尾蛇、遊騎兵隊，更是2022年太空人、費城人隊爭霸的4倍。
道奇昨天剛鎖定世界大賽門票，確定過招洋基，不僅是兩大人氣球隊交鋒，當今地表最強球員大谷翔平、賈吉（Aaron Judge）也將同場較勁，話題滿滿。
球迷想現場觀戰，口袋勢必要夠深，洛杉磯時報報導標題直接寫著：「想看道奇、洋基世界大賽，請準備好砸下兩張票2500美元（約台幣8萬）。
StubHub網站上世界大賽門票銷售炙手可熱，道奇球場進行的第1戰的最低票價已經攀升23%，達到1326美元（約台幣4萬2590元），加上其他3場道奇主場，最低票價也要1268美元。至於已15年沒打世界大賽的洋基，主場第3到5戰門票行情比道奇球場還高40%。
另一個二手門票銷售網站Vivid Seats公布的數據未顯示總銷售額，僅提供第1戰平均票價1302美元，第2戰1392美元，第3戰1443美元，第4戰1389美元。此外，今年世界大賽平均票價1368美元，是去年均價685美元的兩倍，而洋基前一次打進世界大賽的2009年，當時碰到費城人，平均票價550美元。
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