MLB／MVP夢幻對決…大谷打洋基普普、賈吉卻堪稱道奇殺手

美國職棒大聯盟今年世界大賽，兩聯盟打擊雙冠王大谷翔平、賈吉同場競技，被喻為「夢幻對決」；兩大巨星都想奪下生涯首冠，讓這次爭霸戰出現近年少見的超級戲碼，更讓無數球迷萬分期待。

洋基、道奇過去在世界大賽交手十一次，洋基以卅七勝廿九敗領先，一共贏得八次冠軍；兩大強權從廿六日起開戰，將是一九八一年世界大賽後，暌違四十三年再次對戰，其中，大谷、賈吉都是聯盟ＭＶＰ大熱門，所有焦點都在這兩人身上。

在國聯冠軍賽勝出，道奇隊指定打擊大谷翔平（左）與隊友在場中歡呼慶賀。（美聯社）

大谷生涯七年對戰洋基廿六場，打擊率二成○九、全壘打九支、打點十八分，不過今年交手三場只有兩支安打，未轟出全壘打，只有一分打點。

大谷今年五十四轟、一百卅分打點紀錄，對戰大聯盟廿九隊中，「唯二」未開轟的球隊是洋基、水手隊，儘管各自對戰僅三場，洋基投手群還是讓他吃了不少苦頭。

洋基隊外野手賈吉是美聯打擊雙冠王，他與大谷的對決，讓球迷萬分期待。（路透）

賈吉生涯九年對戰道奇八場，打擊率三成八九、全壘打八支、打點十一分，包括本季三場十一打數七安打，打擊率達六成三六、全壘打三支、打點五分，整體數字優於大谷。

洋基最近一座世界大賽冠軍是二○○九年，「酷斯拉」松井秀喜獲選ＭＶＰ，當時大谷還是青少棒球員；媒體特別詢問大谷此事，他說：「有看過比賽影片，當然知道松井奪下ＭＶＰ。」