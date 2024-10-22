快訊

台新高層新布局！吳東亮次子 37歲吳昕豪接任台新人壽副董

花蓮13歲少女長期胸悶 竟檢查出12公分腫瘤確診「罕見淋巴癌」

板殯驚悚墜落意外！3員工搭貨梯竟「連同遺體下墜」 疑鋼索斷裂釀禍

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／MVP夢幻對決…大谷打洋基普普、賈吉卻堪稱道奇殺手

聯合報／ 記者藍宗標／綜合報導
世界大賽道奇與洋基相爭，兩聯盟打擊雙冠王大谷翔平、賈吉同場競技，被喻為「夢幻對決」。 截圖自運動畫刊X
世界大賽道奇與洋基相爭，兩聯盟打擊雙冠王大谷翔平、賈吉同場競技，被喻為「夢幻對決」。 截圖自運動畫刊X

美國職棒大聯盟今年世界大賽，兩聯盟打擊雙冠王大谷翔平賈吉同場競技，被喻為「夢幻對決」；兩大巨星都想奪下生涯首冠，讓這次爭霸戰出現近年少見的超級戲碼，更讓無數球迷萬分期待。

洋基道奇過去在世界大賽交手十一次，洋基以卅七勝廿九敗領先，一共贏得八次冠軍；兩大強權從廿六日起開戰，將是一九八一年世界大賽後，暌違四十三年再次對戰，其中，大谷、賈吉都是聯盟ＭＶＰ大熱門，所有焦點都在這兩人身上。

在國聯冠軍賽勝出，道奇隊指定打擊大谷翔平（左）與隊友在場中歡呼慶賀。（美聯社）
在國聯冠軍賽勝出，道奇隊指定打擊大谷翔平（左）與隊友在場中歡呼慶賀。（美聯社）

大谷生涯七年對戰洋基廿六場，打擊率二成○九、全壘打九支、打點十八分，不過今年交手三場只有兩支安打，未轟出全壘打，只有一分打點。

大谷今年五十四轟、一百卅分打點紀錄，對戰大聯盟廿九隊中，「唯二」未開轟的球隊是洋基、水手隊，儘管各自對戰僅三場，洋基投手群還是讓他吃了不少苦頭。

洋基隊外野手賈吉是美聯打擊雙冠王，他與大谷的對決，讓球迷萬分期待。（路透）
洋基隊外野手賈吉是美聯打擊雙冠王，他與大谷的對決，讓球迷萬分期待。（路透）

賈吉生涯九年對戰道奇八場，打擊率三成八九、全壘打八支、打點十一分，包括本季三場十一打數七安打，打擊率達六成三六、全壘打三支、打點五分，整體數字優於大谷。

洋基最近一座世界大賽冠軍是二○○九年，「酷斯拉」松井秀喜獲選ＭＶＰ，當時大谷還是青少棒球員；媒體特別詢問大谷此事，他說：「有看過比賽影片，當然知道松井奪下ＭＶＰ。」

世界大賽 大谷翔平 松井秀喜 洋基 賈吉 道奇

延伸閱讀

MLB／打進世界大賽美夢成真 大谷、賈吉同場較勁更刺激

MLB／看賈吉、史丹頓連轟覺得穩了？洋基教頭：停止這個話題

MLB／疑不是開轟托瑞斯回踩壘包 賈吉嗆學弟：你不太尊重吧

MLB／真鬼神之力！賈吉季後賽開轟：有鬼魂幫一把

相關新聞

MLB／G1交給王牌柯爾！洋基教頭談「奇基」大戰懂球界渴望

洋基隊相隔15年打進世界大賽，昨天確定對手就是道奇隊，上演夢幻對決，洋基總教練布恩（Aaron Boone）也坦言，感覺...

MLB／世界大賽超豪華對決 連道奇重砲都緊張：你怎能不興奮？

道奇隊與洋基隊2支東西岸豪門球隊將在周六的世界大賽戰場上展開對決，2隊不只資本雄厚，陣容也是眾星雲集，甚至道奇隊的明星重砲孟西（Max Muncy）都認為，這是場球迷們一直在等待的賽事。 根據《

MLB／「大谷VS法官」！兩聯盟全壘打王決戰世界大賽 68年以來首見

洛杉磯道奇與紐約洋基自1981年以來首次在世界大賽中交鋒，兩大巨星大谷翔平和「法官」賈吉（Aaron Judge）的正面對決更是備受矚目。 道奇今天在國聯冠軍系列賽第6戰中以10比5擊敗紐約大都

MLB／酸民懂棒球嗎？前太空人教頭曝退休原因：厭倦被公審

上賽季結束後，太空人對74歲教頭貝克（Dusty Baker）決定請辭，日前接受媒體訪問時表示，自己本來可以再帶兵4至5年，但因為某些球迷的酸言酸語，讓他無心繼續執教。 太空人在2019年底爆發

MLB／大谷50轟球喊破2百萬美元 僅次1998年麥奎爾70轟

道奇日本巨星大谷翔平先前達成大聯盟史上第一位「50轟-50盜」俱樂部成員，而大谷達成「50轟50盜」的全壘打球被拿到在拍賣網站「Goldin」上拍賣，起標價為50萬美元。大谷隨著道奇進軍世界大賽後，這

MLB／洋基賈吉重返去年受傷地 生涯對戰道奇成績超狂

洋基與道奇隊暌違43年再度於世界大賽碰頭，洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）將重回傷心地道奇主場，他受訪時透露，美聯冠軍賽G5剩3個出局數時，回憶湧上心頭。 賈吉去年6月在道奇球場上演美

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。