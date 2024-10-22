MLB／道奇、洋基兩豪門第12度爭冠 大谷初嘗世界大賽

美國職棒大聯盟道奇隊昨天在國聯冠軍賽第六戰以十比五擊敗大都會隊，系列賽四勝二敗過關，將在台灣時間廿六日起的世界大賽對決洋基隊，挑戰隊史第八座冠軍。道奇球星大谷翔平旅美生涯七年，只差最後一步圓夢。

大谷過去六季效力天使隊，從來不知季後賽滋味，今年改披道奇球衣終於完成心願；昨天在道奇球場奪下國聯冠軍後，和隊友一起享受香檳浴，開心說：「這是我一輩子的夢想，終於來到這個舞台，下個目標就是打贏世界大賽。」

大谷昨天首局首打席安打，帶動道奇首波攻勢；游擊手艾德曼兩分打點二壘打逆轉戰局，三局下追加兩分砲，成為贏球最大功臣，系列賽打擊率四成○七，攻下十一分打點追平隊史季後賽單一系列賽紀錄，獲選國聯冠軍賽ＭＶＰ。

大谷四打數二安打、攻下一分打點、跑回兩分，從分區系列賽到國聯冠軍賽十一戰平均打擊率二成八六、全壘打三支，打點十分；他表示，終於打到世界大賽這個階段，很多比賽都非常艱難、很難獲勝，靠團隊努力才能辦到。

大谷轉戰道奇首季，不但以五十四轟、一百卅分打點奪下國聯雙冠王，跑回一百卅四分更是大聯盟得分王，本季共有十四項打擊數據在隊上排名第一；道奇一壘手孟西指出，隊友經歷很多傷病，例行賽有很長一段時間是大谷獨自帶領全隊前進，「如果沒有他，我們就不會在這裡。」

2豪門第12度對決 追平NBA湖人vs.塞爾蒂克世仇紀錄

洋基前天在美聯冠軍賽第五戰淘汰守護者隊，先一步搶到世界大賽門票，力拚隊史第廿八冠，歷年爭霸戰第十二次對決道奇，追平ＮＢＡ總冠軍賽湖人、塞爾蒂克隊交手紀錄，並列所有主要職業運動賽事最多。

大谷表示，好好享受勝利後就要重整心情；洋基是實力堅強的球隊，非常期待客場比賽的熱鬧氣氛。

大都會本季團隊薪資超過三億一七七七萬美元，位居大聯盟卅隊之首，以國聯第六種子身分晉級季後賽，挑戰隊史第六座國聯冠軍、第三座世界大賽冠軍失利，無法上演紐約球迷期待的「地鐵大戰」。