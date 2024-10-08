MLB／手感急凍還被沒收全壘打 貝茲仍0安嘆：我真的努力了
道奇隊與教士隊明天將展開季後賽交手的第3戰，值得注意的是道奇陣中明星強打貝茲（Mookie Betts）手感冰冷，季後賽目前已累計22打數無安打，受訪時無奈嘆道：「我正在努力了。」
貝茲本次季後賽總計6打數0安打，最接近安打的一球就是昨天首局逮中達比修有的滑球，往左外野深處飛去，眼看要形成全壘打，無奈遭教士明星外野手普洛法（Jurickson Profar）美技守備沒收。
貝茲上一次在季後賽敲安已是2022年美國時間10月14日。他說道：「我也是人，經歷著這些難關，大家談論些什麼，其實我都知道。我真的在努力了。」自我要求甚高的貝茲談到昨天被沒收的全壘打，他也認為那就是個出局數，打不好就是打不好。
談到貝茲的低潮，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）仍充滿信心，表示不會更動貝茲的棒次：「我相信他能振作起來，我知道他並不畏懼這種情況。對我來說，他只需要繼續上場，盡全力去打好每一場比賽就好。」
貝茲生涯擁有2枚冠軍戒，生涯在季後賽出賽60場，敲出58支安打，包含4轟，累積18分打點，打擊率2成45。
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