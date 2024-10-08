MLB／賈吉連兩戰卡彈！ 教頭布恩：持續將賭注押他身上

洋基隊今在美聯分區系列賽第2戰以2：4不敵皇家，系列賽被追成1：1平手。洋基當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）今天再度熄火，僅靠著內野安打與保送上壘，賽後他也談到自己在季後賽的表現。

賈吉在例行賽對上皇家，合計24打數敲出6支安打，包含1轟、4打點，吞下8次三振，打擊率2成50，但季後賽前兩戰只有1支安打且未開轟。賽後受訪時，洋基總教練布恩（Aaron Boone）還是對賈吉抱有信心：「打擊就是個充滿失敗的運動，他會繼續獲得打擊機會，我也會持續將賭注押在他身上。」

布恩選擇相信賈吉的能力，表示「棒球是個高失敗率的運動」 法新社

賈吉則表示：「如果我的打擊率沒到百分之百，那我就不認為自己狀況好。我得繼續上壘延續隊友的攻勢，如果隊友上壘，我必須把他們送回來。」賈吉生涯至今在季後賽出賽46場，178打數敲出37支安打，包含13轟，累積25分打點，打擊率2成08。

賈吉今天3打數1安打，三振、保送各1次，季後賽前兩戰累積7打數僅有1安打，吞了3K。本季例行賽則是累積3成22打擊率，敲出58轟、144分打點，相當有希望奪下美聯MVP。

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