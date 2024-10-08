MLB／分區系列賽戰況超激烈！史上首見4組合皆1勝1負

今年分區系列賽2聯盟4個對戰組合皆不分軒輊，目前2戰都戰成1：1平手，這是自1981年分區賽創辦以來的第一次。

今天美聯分區系列賽第2戰，老虎隊靠著卡本特（Kerry Carpenter）的三分砲以3：0完封守護者隊，加上皇家4：2逆轉洋基，2場系列賽都戰成1：1平手；國聯分區系列賽部分，道奇隊和教士隊同樣各取1勝，費城人隊對戰大都會隊也互有勝負。分區系列賽自1981年實施，但該年結束後直到1995年才恢復該賽制，本季4場對戰組合戰成前2戰1：1平手是該賽制創立以來的頭一遭。

This #Postseason is the best!!! pic.twitter.com/tA1GOovKIz — MLB (@MLB) 2024年10月8日

雖然1：1是史上首見，但所有對戰組合皆2：2聽牌的狀況其實早已在2012年發生過，今年各隊激烈互咬的激戰戲碼，或許有機會再度看到所有球隊廝殺至最後一刻。

大聯盟官網指出，今年也是自2022年以來，分區系列賽史上第7度不會出現橫掃的情況。值得一提的是，前2戰打成平手後，在3、4戰回到主場的球隊，共有44組，當中取得29勝，勝率高達66％。

商品推薦