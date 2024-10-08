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MLB／馬恰多對道奇休息室丟球畫面曝光 聯盟將正式展開調查
道奇隊與教士隊在國聯分區系列賽1：1戰成平手，不過雙方在第2戰打出火氣，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）揭露在換局時，教士三壘手馬恰多（Manny Machado）朝他丟球，而根據《Athletic》報導，大聯盟官方正在重新審視這段畫面。
羅伯茲受訪時提到，自己當下沒有意識到馬恰多有對他丟球，但回頭看影片發現，馬恰多確實是朝著自己的方向用力丟過來，自己感覺相當地不滿。而馬恰多也坦承確有此事，但不願意再多談。
事件導火線是6局上塔提斯（Fernando Tatis Jr.）挨了觸身球後，馬恰多開始與道奇先發投手弗列爾提（Jack Flaherty）起了口角，而在6局下教士上場守備時，在三壘的馬恰多與弗列爾提持續對嗆。影片中可以看到，馬恰多在熱完身後將熱身用的球甩向道奇休息室。
大聯盟宣布將對此事展開調查，而網友們的反應則非常兩極，「這只是丟給球僮吧」、「胡扯甚麼球僮，球僮又不跟球員待在同個空間」、「這球根本只是輕輕丟，我家的狗來接都可以」、「明明就很惡毒，馬恰多應該感到羞恥」
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