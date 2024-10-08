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MLB／為何復出執教紅人？ 法蘭柯納笑稱：就是感覺對了

聯合新聞網／ 綜合報導
法蘭柯納原本已退休，但被紅人重新請出山，將再度職掌教鞭。 法新社
法蘭柯納原本已退休，但被紅人重新請出山，將再度職掌教鞭。 法新社

本季紅人隊無緣季後賽，將教頭貝爾（David Bell）給炒魷魚，旋即在上週請出準名人堂教練復出，以3年合約和法蘭柯納（Terry Francona）簽約，期待帶來新氣象。

曾經拿過2屆世界大賽冠軍，現年65歲的法蘭柯納，去年因為健康因素，交出守護者隊兵符後後宣佈退休，總計23年的執教經驗，留下1950勝1672敗、勝率5成38的成績。而如今紅人成功請法蘭柯納付出，他解釋為何願意重回球場：「就是感覺對了」。

原本因為身體因素而選擇退休的法蘭柯納，復出的原因純粹是因為「感覺對了」。 法國新聞社
原本因為身體因素而選擇退休的法蘭柯納，復出的原因純粹是因為「感覺對了」。 法國新聞社

「老實說我沒想過會再出來當教練。」法蘭柯納說道，退休後的這一年他過得很好，不過紅人拋出橄欖枝，他也欣然接受，以自己的風格職掌紅人教鞭。

這次復出與紅人簽下3年合約，2028年為球隊選項。球員時期，法蘭柯納也曾在1987年效力過紅人。對於即將帶領的這支球隊，法蘭柯納說：「我想起當年的隊友，現在的紅人也是一支充滿天賦的球隊。」

Terry Francona 紅人

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