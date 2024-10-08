聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／為何復出執教紅人？ 法蘭柯納笑稱：就是感覺對了
本季紅人隊無緣季後賽，將教頭貝爾（David Bell）給炒魷魚，旋即在上週請出準名人堂教練復出，以3年合約和法蘭柯納（Terry Francona）簽約，期待帶來新氣象。
曾經拿過2屆世界大賽冠軍，現年65歲的法蘭柯納，去年因為健康因素，交出守護者隊兵符後後宣佈退休，總計23年的執教經驗，留下1950勝1672敗、勝率5成38的成績。而如今紅人成功請法蘭柯納付出，他解釋為何願意重回球場：「就是感覺對了」。
「老實說我沒想過會再出來當教練。」法蘭柯納說道，退休後的這一年他過得很好，不過紅人拋出橄欖枝，他也欣然接受，以自己的風格職掌紅人教鞭。
這次復出與紅人簽下3年合約，2028年為球隊選項。球員時期，法蘭柯納也曾在1987年效力過紅人。對於即將帶領的這支球隊，法蘭柯納說：「我想起當年的隊友，現在的紅人也是一支充滿天賦的球隊。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言