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MLB／漢克阿倫獎公布入圍名單 大谷有望成2聯盟皆獲獎第1人

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平有望成為在國聯與美聯都獲獎的第1人。 路透
大谷翔平有望成為在國聯與美聯都獲獎的第1人。 路透

大聯盟今天公布象徵最佳打者的漢克阿倫獎（Hank Aaron Award）最終入圍名單，道奇隊日籍球星大谷翔平連續4年入選，有望連續2年獲獎，成為史上第一位美聯和國聯都奪獎的球員，美國時間11月14日將公布最終得獎者。

漢克阿倫獎自1999年設立，以坐擁755轟的傳奇名將漢克阿倫（Hank Aaron）命名，目的是要表彰兩聯盟當年度的最佳打者，選拔方式是由大聯盟官網記者選出兩聯盟各10名球員，最終結果除了球迷投票外，也將會由名人堂球員組成的評審小組評分。

大谷翔平2021年首度入選，成為獎項創設以來，史上第1位入選的投手，不過要等到去年，大谷還在天使隊時才首度獲獎，成為日本史上第1人，今年再度入選最終名單，有望成為首位連續2年獲獎的日本球員。

大谷今年出賽159場，以54轟、130分打點勇奪國聯雙冠王，締造54轟、59盜，寫下史無前的「50-50」紀錄。

漢克阿倫獎入圍名單

國聯

道奇大谷翔平、釀酒人康崔拉斯（William Contreras）、紅人克魯茲（Elly De La Cruz）、道奇弗里曼（Freddie Freeman）、費城人哈波（Bryce Harper）、大都會林多（Francisco Lindor）、響尾蛇馬提（Ketel Marte）、教士梅里爾（Jackson Merrill）、勇士歐蘇納（Marcell Ozuna）、費城人史瓦柏（Kyle Schwarber）。

美聯

紅襪杜蘭（Jarren Duran）、藍鳥小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、金鶯韓德森（Gunnar Henderson）、桑坦德（Anthony Santander）、守護者拉米瑞茲（José Ramírez）、太空人艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）、運動家洛克（Brent Rooker）、洋基賈吉（Aaron Judge）、索托（Juan Soto）、皇家惠特（Bobby Witt Jr.）。

大聯盟 大谷翔平

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