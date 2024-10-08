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MLB／大谷50轟球不因訴訟停止競標 價格已突破5889萬
道奇隊日籍球星大谷翔平本季達成大聯盟史上首次單季「50轟、50盜」里程碑，這顆第50轟全壘打球如今被拍賣，起標價為50萬美元（約1609萬新台幣），目前競標價已達150萬美元（約4827萬新台幣），據《ESPN》報導指出，參與訴訟的球迷同意拍賣可以按照計畫進行。
大谷翔平在美國時間9月19日面對馬林魚一戰擊出本季第50支全壘打，這顆具有歷史意義的全壘打球在飛進觀眾席後令球迷們搶成一團，最後由一名男性球迷貝蘭斯基（Chris Belanski）勝出，但後續陸續有球迷宣稱自己擁有球的擁有者，還因此告上法院。
一名18歲球迷馬圖斯（Max Matus）主張這顆全壘打球是被貝蘭斯基從他手中搶走，因此要求停止拍賣。 除了馬特斯聲稱這顆全壘打球被搶走之外，還有一名32歲的佛州球迷戴維多夫（Joseph Davidov）對此提告，自己才是這個全壘打球的合法持有者。
而根據《ESPN》報導，參與訴訟的三方都同意這顆第50轟全壘打球的拍賣繼續下去，最終款項將會存入法院認定的帳戶，直到訴訟結束為止。截至今天，競標價已達150萬美元，再加上買家佣金33萬美元（約1062萬新台幣）的話將達到183萬美元（約新台幣5889萬元），拍賣將在美國時間10月22日結束。
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