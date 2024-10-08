快訊

中職／季後賽程公布！大巨蛋「保底」3場 若獅隊晉級加1場

北市松山區休旅車衝撞麵店壓傷闆娘 67歲駕駛OHCA送醫不治

釋共軍演訊息 蕭旭岑：防賴清德「戳眼」挑釁換政治利益

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／大谷50轟球不因訴訟停止競標 價格已突破5889萬

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平的50轟球已經喊破150萬美金。 截圖自Goldin官網
大谷翔平的50轟球已經喊破150萬美金。 截圖自Goldin官網

道奇隊日籍球星大谷翔平本季達成大聯盟史上首次單季「50轟、50盜」里程碑，這顆第50轟全壘打球如今被拍賣，起標價為50萬美元（約1609萬新台幣），目前競標價已達150萬美元（約4827萬新台幣），據《ESPN》報導指出，參與訴訟的球迷同意拍賣可以按照計畫進行。

大谷翔平在美國時間9月19日面對馬林魚一戰擊出本季第50支全壘打，這顆具有歷史意義的全壘打球在飛進觀眾席後令球迷們搶成一團，最後由一名男性球迷貝蘭斯基（Chris Belanski）勝出，但後續陸續有球迷宣稱自己擁有球的擁有者，還因此告上法院。

一名18歲球迷馬圖斯（Max Matus）主張這顆全壘打球是被貝蘭斯基從他手中搶走，因此要求停止拍賣。 除了馬特斯聲稱這顆全壘打球被搶走之外，還有一名32歲的佛州球迷戴維多夫（Joseph Davidov）對此提告，自己才是這個全壘打球的合法持有者。

大谷50轟球之爭還沒出爐，拍賣仍會繼續進行。 美聯社
大谷50轟球之爭還沒出爐，拍賣仍會繼續進行。 美聯社

而根據《ESPN》報導，參與訴訟的三方都同意這顆第50轟全壘打球的拍賣繼續下去，最終款項將會存入法院認定的帳戶，直到訴訟結束為止。截至今天，競標價已達150萬美元，再加上買家佣金33萬美元（約1062萬新台幣）的話將達到183萬美元（約新台幣5889萬元），拍賣將在美國時間10月22日結束。

大谷翔平

相關新聞

MLB／洛登1局猛→4局爆 皇家4分大局系列賽逼平洋基

洋基隊先發投手洛登（Carlos Rodón）的三振秀，敵不過自己的一局爆，讓皇家隊在第4局攻下4分成為致勝關鍵，皇家終...

MLB／鬼神數據失效 守護者終結者生涯首挨三分砲遭老虎扳平

守護者隊超強終結者克拉塞（Emmanuel Clase）例行賽47次救援成功、防禦率0.61的鬼神數據，進入季後賽都只剩...

MLB／重新定義賭博式防守 守護者華裔外野手辦到10%機率撲接

守護者隊今天以0：3不敵老虎隊，分區系列賽遭到1勝1敗扳平，但過程中也有一記精彩守備成為話題，華裔外野手史蒂文關（Ste...

MLB／道奇教頭控馬恰多朝自己丟球 「不尊重又討人厭」

道奇、教士隊的分區系列賽前兩戰各取1勝，雙方在第2戰打出火氣，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）今天所揭露的事情...

MLB／教士金恩扛關鍵第3戰 要找達比修討教「剋谷」密技

道奇、教士隊的分區系列賽前兩場打成1勝1敗，明天戰場轉移聖地牙哥，第3戰雙方推出布勒（Walker Buehler）、金...

MLB／大谷50轟球不因訴訟停止競標 價格已突破5889萬

道奇隊日籍球星大谷翔平本季達成大聯盟史上首次單季「50轟、50盜」里程碑，這顆第50轟全壘打球如今被拍賣，起標價為50萬美元（約1609萬新台幣），目前競標價已達150萬美元（約4827萬新台幣），據

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。