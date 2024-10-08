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MLB／重新定義賭博式防守 守護者華裔外野手辦到10%機率撲接

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
華裔外野手史蒂文關8局上賭博式撲接成功。 路透
華裔外野手史蒂文關8局上賭博式撲接成功。 路透

守護者隊今天以0：3不敵老虎隊，分區系列賽遭到1勝1敗扳平，但過程中也有一記精彩守備成為話題，華裔外野手史蒂文關（Steven Kwan）8局上賭博式撲接成功，而他賽後形容，這球撲或不撲沒有任何風險，就像是拿賭場贏來的錢來玩。

守護者此役由柏伊德（Matthew Boyd）先發4.2局被敲4安打、無失分，接下來依序推出引以為傲的鐵牛陣，賈迪斯（Hunter Gaddis）第8局登板碰到危機，留下兩出局、一二壘有人交到終結者克拉塞（Emmanuel Clase）手中，老虎培瑞茲（Wenceel Pérez）打向左外野的平飛球，史蒂文關上演精彩撲接，老虎提出挑戰是否球已先落地，最終維持原判，讓守護者逃過一劫。

根據Statcast數據顯示，這一球僅有10%的接殺機率。史蒂文關表示，主要是因為當時是兩出局，「如果我讓這球落地，他們會得分，如果沒撲到也是被得分，所以這就像是拿賭場贏來的錢在玩，沒有什麼風險。」

史蒂文關接到球後興奮舉起手套，老虎選擇挑戰，總教練辛區（AJ Hinch）表示，「看到他興奮跳起來，我無法判斷他是演的還是真的接到這球。」他也說比賽已到尾聲，所以對於挑戰這球沒有任何猶豫。

老虎錯過這次得分機會，仍在9局上攻破克拉塞，卡本特（Kerry Carpenter）敲出三分砲成為致勝轟，也是克拉塞生涯首度被打超過2分的全壘打。

培瑞茲 守護者 老虎

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