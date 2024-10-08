MLB／洛登1局猛→4局爆 皇家4分大局系列賽逼平洋基

洋基隊先發投手洛登（Carlos Rodón）的三振秀，敵不過自己的一局爆，讓皇家隊在第4局攻下4分成為致勝關鍵，皇家終場以4：2贏球，在分區系列賽扳成1勝1敗平手。

洋基在首戰搶下勝利，今天在主場續戰第2戰，洛登以第1局的3連K霸氣開局，史丹頓（Giancarlo Stanton）第3局的得點圈安打幫助洋基首開紀錄，但4局上戰局就發生改變。

洛登被該局首位打者培瑞茲（Salvador Perez）敲出追平陽春砲，古瑞爾（Yuli Gurriel）靠安打、暴投站上二壘，范姆（Tommy Pham）、漢普森（Garrett Hampson）各挹注1分打點，洋基換投後再被賈西亞（Maikel Garcia）敲安掉分，皇家單局攻下4分都記在洛登帳上。

Salvador Perez's 6th career #postseason home run was crushed! 💥 #ALDS pic.twitter.com/S8l5ScSzb4 — MLB (@MLB) 2024年10月8日

洛登最終先發3.2局被敲7安打、失4分，亮點是送出7次三振。

皇家先發投手瑞根斯（Cole Ragans）投4局就退場，儘管帳面上只失1分，但出現4次四壞保送，用球也已到87球，皇家提前啟動換投，一路壓制洋基打線，直到9局下才再被奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）敲出陽春砲掉分。

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