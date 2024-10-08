聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／洛登1局猛→4局爆 皇家4分大局系列賽逼平洋基
洋基隊先發投手洛登（Carlos Rodón）的三振秀，敵不過自己的一局爆，讓皇家隊在第4局攻下4分成為致勝關鍵，皇家終場以4：2贏球，在分區系列賽扳成1勝1敗平手。
洋基在首戰搶下勝利，今天在主場續戰第2戰，洛登以第1局的3連K霸氣開局，史丹頓（Giancarlo Stanton）第3局的得點圈安打幫助洋基首開紀錄，但4局上戰局就發生改變。
洛登被該局首位打者培瑞茲（Salvador Perez）敲出追平陽春砲，古瑞爾（Yuli Gurriel）靠安打、暴投站上二壘，范姆（Tommy Pham）、漢普森（Garrett Hampson）各挹注1分打點，洋基換投後再被賈西亞（Maikel Garcia）敲安掉分，皇家單局攻下4分都記在洛登帳上。
洛登最終先發3.2局被敲7安打、失4分，亮點是送出7次三振。
皇家先發投手瑞根斯（Cole Ragans）投4局就退場，儘管帳面上只失1分，但出現4次四壞保送，用球也已到87球，皇家提前啟動換投，一路壓制洋基打線，直到9局下才再被奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）敲出陽春砲掉分。
MLB季後賽對戰表
▪ 分區賽激戰！4組隊戰全戰成1平 這裡看2024MLB季後賽比分與賽程表
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言