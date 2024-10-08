MLB／談名人堂機率 皇家鐵捕信心爆棚：我百分之百會入選

正與洋基隊在季後賽廝殺的皇家隊當家鐵捕培瑞茲（Salvador Perez）近日受訪談到名人堂資格時，自信地認為以自己資深的資歷，在退休後絕對會是名人堂的一員。

根據《ASAP Transcripts》報導，培瑞茲在受訪時說道：「我百分之百會入選名人堂。如果你不這麼認為的話，你就大錯特錯了。」並且以自身的年資舉例：「現在每個球員都想打十幾年，甚至到20年，至少現在我擁有這樣挑戰長久生涯的機會，這就是我一直告訴自己的，全力去做，誰知道會發生甚麼呢？」

培瑞茲今年也繳出不俗成績，幫助皇家隊自2015年後再度挺進季後賽。 美聯社

培瑞茲職業生涯都在皇家隊度過，他在歷史捕手全壘打排行榜上以273轟排名第11名，同時也入選了9次明星賽，2015年更隨著皇家隊奪冠，自己也拿下世界大賽MVP。

今年培瑞茲也打出不俗賽季，出賽158場，繳出2成71打擊率、27轟與104 分打點，帶領皇家睽違9年重返季後賽。

值得一提的是今天對洋基的分區賽第三戰在4局上開轟，帶動皇家打出4分大局，終場也以4：2擊敗洋基，系列賽扳成1平。

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