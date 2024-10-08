MLB／教士金恩扛關鍵第3戰 要找達比修討教「剋谷」密技

道奇、教士隊的分區系列賽前兩場打成1勝1敗，明天戰場轉移聖地牙哥，第3戰雙方推出布勒（Walker Buehler）、金恩（Michael King）擔綱先發投手，金恩被問到對戰大谷翔平的策略，回應：「我會再請教達比修有。」

大谷在系列賽第1戰貢獻三分砲、雙安，第2戰面對同胞前輩達比修有熄火，對決3打席吞下1K、2次滾地球出局，單場4打數掛蛋，接下來第3戰將面對的先發投手為金恩。

達比修有在第二戰完美封鎖大谷。 路透

金恩今天出席賽前記者會，他表示，「大谷的表現牽動道奇全隊，如果可以阻止他前面的打者上壘，那會比較好，所以我會再請教看看達比修採取的策略是什麼。」

金恩在外卡系列賽對勇士隊演出7局無失分、12K好投，他也說：「那場比賽會讓我有更多一點信心，但我們現在面對的完全不同的球隊。」

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