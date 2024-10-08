MLB／道奇教頭控馬恰多朝自己丟球 「不尊重又討人厭」

道奇、教士隊的分區系列賽前兩戰各取1勝，雙方在第2戰打出火氣，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）今天所揭露的事情再添柴火，透露昨天馬恰多（Manny Machado）朝道奇休息室丟的球，是朝自己的方向而來，批他不懂尊重。

這起事件導因於6局上塔提斯（Fernando Tatis Jr.）挨了觸身球後，馬恰多開始與道奇先發投手弗列爾提（Jack Flaherty）有言語交鋒，6局下教士上場守備時，在三壘的馬恰多與弗列爾提持續對嗆。賽後弗列爾提控馬恰多朝道奇休息室丟球，馬恰多也承認確有此事。

羅伯茲今天在記者會上也被問到這件事，他說當下並沒有看到，而是事後看了影片，而且這球是朝自己的方向而來，「但其實也不到差點打到我的程度，因為隔著網子。」但他坦言，對馬恰多的舉動相當不滿。

「我不知道他的意圖，我也不想代他發言。」羅伯茲說，光看影片，這球確實是朝自己的方向而來，「如果他確實是針對我，那我會非常…我覺得他的舉動非常不尊重，也讓人覺得討厭。」

"I didn't notice it at the time. I did see the video. It was unsettling...there was intent behind it."



- Dave Roberts on if the ball Manny Machado tossed into the Dodgers dugout almost hit him pic.twitter.com/dZQqJQrfze — 97.3 The Fan (@973TheFanSD) 2024年10月8日

馬恰多則是拒絕再針對此事發言，「我昨天賽後就說過了，我已經跳脫這件事，期待明天在我們主場球迷面前比賽，準備好與一支優秀的球隊展開另一場激戰。」

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