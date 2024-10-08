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MLB／教士為何不敬遠大谷？ 第三戰先發金恩：不想被他擊垮

聯合新聞網／ 綜合報導
金恩表示，大谷翔平並不好對付，將要請教達比修昨日好投的對策。 美聯社
金恩表示，大谷翔平並不好對付，將要請教達比修昨日好投的對策。 美聯社

國聯分區系列賽第3戰將於明天開打，教士隊昨天以6支全壘打轟垮道奇隊，雙方系列賽戰成1：1平手。教士昨天推派日本強投達比修有先發，繳出7局失1分好投，而教士強投金恩（Michael King）受訪時表示，要向達比修請益如何對付大谷翔平

大谷昨天面對達比修3打數皆遭封鎖，全場4打數無安打，苦吞2次三振，「日本對決」由達比修完勝，超優質好投也幫助教士追平系列賽。金恩受訪表示：「這都是達比修的功勞。大谷是道奇的火力核心。當大谷上場打擊時，如果能確保壘上無人，將會非常重要。」

大谷昨天遭到達比修的完全封鎖，全場4打數掛0。 路透
大谷昨天遭到達比修的完全封鎖，全場4打數掛0。 路透

「他是大谷翔平，我知道無論你投什麼球，他都有能力逮到。我們只能盡量將傷害降到最低。我會向達比修請教他大谷採取了什麼樣的對策。」金恩也分享為何教士的投手群沒有選擇敬遠大谷，「我們當然不想被大谷擊垮，但因為在大谷後面有貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）還有赫南德茲（Teoscar Hernandez）等好手，大谷在壘上時面對這3位強打並不好對付。」

金恩也指出，自己會努力保持平常心，同時對達比修的冷靜感到敬佩。 金恩在去年底因索托（Juan Soto）交易案由洋基轉戰教士，本季奪下13勝9敗，防禦率2.95，飆出201次三振。而今年大谷對戰金恩表現不俗，16打數繳出6支安打包含3轟，打擊率0.429，吞下3次三振。

大谷翔平 教士 道奇

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