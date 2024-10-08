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MLB／鬼神數據失效 守護者終結者生涯首挨三分砲遭老虎扳平
守護者隊超強終結者克拉塞（Emmanuel Clase）例行賽47次救援成功、防禦率0.61的鬼神數據，進入季後賽都只剩參考價值，今天在分區系列賽第9局遭卡本特（Kerry Carpenter）敲出三分砲，讓老虎隊以3：0帶走勝利，兩隊在分區系列賽戰成1勝1敗。
兩隊前8局上演投手戰，老虎推出三冠王史庫柏（Tarik Skubal）先發投7局僅被敲3安打、無失分，送出8次三振；守護者柏伊德（Matthew Boyd）4.2局被敲4安打、無失分，賞5K，接下來依序推出引以為傲的鐵牛陣。
史密斯（Cade Smith）投1.2局、海林（Tim Herrin）0.2局都繼續控制場面，賈迪斯（Hunter Gaddis）第8局登板碰到危機，留下兩出局、一二壘有人交到克拉塞手中，老虎培瑞茲（Wenceel Pérez）打向左外野的平飛球，守護者左外野手史蒂文關（Steven Kwan）上演精彩撲接，老虎提出挑戰是否球已先落地，最終維持原判，讓守護者先逃過一劫。
然而勝負分水嶺的9局上，克拉塞在取得兩出局後遇險境，羅傑斯（Jake Rogers）、史威尼（Trey Sweeney）都敲出安打，面對卡本特在2好2壞後，一顆幾乎落在5號位的93.7哩滑球遭到狙擊，成為一支決定勝負的三分砲。
在今天以前，克拉塞大聯盟生涯共被敲出13轟，10支為壘上無人，2支為一壘有人，1支為二壘有人，這是他第一次被敲3分以上的全壘打，就是發生在季後賽。
MLB季後賽對戰表
▪ 分區賽激戰！老虎9局致勝三分砲扳平守護者 這裡看2024MLB季後賽比分與賽程表
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