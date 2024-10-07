12強賽／最終名單無陳偉殷 曾總：期望他未來有機會再為中華隊效力

39歲台灣左投陳偉殷主動表態有意參戰，最終並未進入世界12強棒球賽中華隊名單中，總教練曾豪駒表示，教練團考量整體投手型態、角色後並未挑選，但表達祝福他未來的生涯順利，也希望他還有機會為中華隊效力。

已經16年不曾披上國家隊戰袍的陳偉殷，在今年9月表態有意參戰12強賽，今天中華隊28人名單放榜，並無陳偉殷的名字。

曾豪駒透露，在美國觀察選手時，陳偉殷也有主動和聯繫，「有表達高度意願，我們也很謝謝他。那時也告訴他會放入大名單，請他好好準備，也需要和教練團再討論。」

曾豪駒表示，考慮整體投手型態、角色後，最後並未挑選陳偉殷，「雖然最後沒有他，但也祝福他未來的生涯，也希望他未來還有機會為中華隊效力。」

陳偉殷具備8年大聯盟、7年日本職棒一軍資歷，為史上身價最高的台灣棒球選手，但近年因肩膀傷勢都處於養傷狀態，今年投入美國獨立聯盟長島鴉隊，出賽17場、87.2局，取得5勝5敗、防禦率6.37。

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