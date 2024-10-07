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MLB／複製前年第2戰不敵達比修 過去數據顯示道奇代誌大條了

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
達比修有。 路透
達比修有。 路透

日本強投達比修有優質先發，全隊6轟追平季後賽紀錄，教士隊今天在道奇球場爆滿54119名觀眾面前，以10：2大勝道奇隊，帶著1勝1敗回到聖地牙哥，從過去季後賽的戰況看來，道奇想要挽回戰局恐怕不是很容易。

道奇、教士前年在分區系列賽交手，道奇首戰獲勝，第2戰就是輸給達比修，當時他先發5局被揮出7支安打，包括3支全壘打，失3分奪勝，教士回到主場後連贏兩場，以3勝1敗淘汰道奇。

今年分區系列賽前兩戰劇本相同，達比修把關第2戰，先發7局只被揮出3支安打、失1分，幾乎完全壓制道奇打線，教士接下來享有第3、4戰主場優勢，帶給道奇很大壓力。

教士今天火力凶猛，塔提斯（Fernando Tatis Jr.）雙響砲，培洛塔（David Peralta）、梅里爾（Jackson Merrill）、波賈茲（Xander Bogaerts）、東岡凱爾（Kyle Higashioka）先後開砲，追平季後賽單場單隊最多轟紀錄。

塔提斯說：「全場保持專注，道奇想要贏球的唯一方法就是我們自己失控，被自己的情緒打敗，迫不及待想回家，在主場球迷面前出賽。」

從過去季後賽5戰3勝制（2-2-1賽制）的戰況看來，交手兩隊前兩戰打平後，第3、4場以客隊身分出賽，最後贏得系列賽的機率是33%，國聯前兩號種子道奇、費城人隊都面臨極大危機。

塔提斯 教士 道奇

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