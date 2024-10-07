MLB／普洛法形容沒收全壘打美技像灌籃：我們教士球迷不會亂丟東西
教士隊今天以10：2擊敗道奇隊之戰，7局下爆發意外插曲，教士左外野手普洛法（Jurickson Profar）與道奇球迷吵架，演變成球迷亂丟東西進場內，普洛法賽後也反擊：「在聖地牙哥，我們的球迷不會亂丟東西。」
此役1局下普洛法上演沒收貝茲（Mookie Betts）全壘打的美技，當時在成群道奇球迷伸長了手要搶球的同時，高高躍起先一步接走這球，而球迷只看到球消失在視野中，一度以為這是陽春砲，直到貝茲已到三壘才意識到是接殺。
當時最接近這球的球迷為一位穿著道奇球衣、球帽的男性球迷薩澤塔（Mario Zazueta），第一時間也以為普洛法沒接到球，「當我轉頭，發現他盯著我看。」他說自己手指比向普洛法的動作，是示意「你整到我了」，也證實普洛法當時並未回應什麼。普洛法也說：「我沒說任何話，我只是想盡辦法要接到球，當時他們碰到我的手套了。」
7局下展開前，面對左外野觀眾席上的叫囂聲，普洛法不滿回嗆，隨即一顆球朝他而來，儘管廣播要求球迷不要朝場內扔擲東西，否則將被驅逐出場，卻反倒引起更多球迷朝場內亂丟東西，比賽因此暫停一段時間。
普洛法賽後笑嘻嘻受訪，接走那一球的感覺，他形容就像NBA比賽，「你在某人頭上灌籃。」被問到是否感覺到自己遭受攻擊，他說：「不，我覺得自己很安全，但球迷還是不該那麼做。」普洛法表示，已經迫不及待回到自家主場比賽，「但我們不會亂丟東西到場上，聖地牙哥球迷不會做這件事，我們只會歡呼喝采。」
教士在7局的事件後以火力反擊，塔提斯（Fernando Tatis Jr.）坦言，當下確實有很多情緒，「但我們做得最好的是可以控制住這些情緒，做好我們今天該做的事。」他也透露，馬恰多（Manny Machado）在休息室對大家的喊話，「他要我們保持專注，唯一可以擊敗我們的就是我們自己先失控，所以我們必須先控制好自己的情緒。」
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