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MLB／洋基超級工具人看過「小子難纏」 形容瑞佐是宮城先生

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
洋基隊老將瑞佐(左)與「三年級生」卡布雷拉。 路透社
洋基隊老將瑞佐(左)與「三年級生」卡布雷拉。 路透社

洋基隊老將瑞佐（Anthony Rizzo）因傷缺席分區系列賽，25歲「三年級生」卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）扛起先發一壘手重任，昨天對皇家隊首戰4打數1安打、吞下3次三振，他用「宮城先生」形容瑞佐的重要性。

卡布雷拉是洋基超級工具人，生涯3年不但鎮守3個外野區，擔任一壘、二壘、三壘、游擊手，也打過指定打擊，甚至今年6月9日洋基對道奇隊之戰以3：11落敗時，還登板後援0.2局無失分。

洋基一壘手3選1，另兩人是萊斯（Ben Rice）、柏蒂（Jon Berti），總教練布恩（Aaron Boone）昨天點名卡布雷拉，僅是這位委內瑞拉好手生涯第18場、也是首場季後賽擔任一壘手，他說：「球隊需要我的時候，就是全力做好準備。」

瑞佐9月29日對海盜隊之戰被觸身球擊中，造成右手兩指骨折，希望美聯冠軍賽有機會復出，不過目前戰況仍是未知數。

「我們就像學生，他是我們的宮城先生。」卡布雷拉以1984年好萊塢電影「小子難纏」中的武術老師宮城英夫為例，「他就是那個指導我們的人，比賽期間提出一些建議，也會分析場上狀況。」

卡布雷拉機動性十足，自認防守內野、外野都沒有問題，就看教練團的需求，布恩也說：「這就是好的工具人該做的事，卡布雷拉可以辦到，他是非常優秀的職棒球員。」

洋基

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