MLB／達比修3打席勝出智取大谷 「每1球都觀察他的反應」

教士隊今天狂炸6轟以10：2轟垮道奇隊，在分區系列賽扳成1勝1敗平手，先發投手達比修有獲得火力相挺之外，左外野手普洛法（Jurickson Profar）還上演沒收全壘打美技，達比修賽後也坦言，以為貝茲（Mookie Betts）那一球是全壘打。

達比修扛起第2戰先發，以82球完成7局投球，僅被敲3安打、失1分，2局下面對滿壘危機最終只掉1分，演出一場精采好投。

此役在與大谷的3打席對戰中都勝出，包括1次三振、2次滾地球出局，達比修指出，「大谷是很聰明的打者，所以我也在認真思考對策，每一球都會觀察他的反應作出對應。」對於今天的好投，達比修說自己的目標是使用各種球路攻擊好球帶，盡快讓打者出棒。

タティスJr.がファインプレーで

好投を続けるダルビッシュ有を助ける！！



フリーマンの右中間へのライナーを

ジャンピングキャッチ🔥



抜けていれば長打コースで

無死2塁のピンチになっていただろう



これが昨季のプラチナグラブ賞の実力⚡️#ダルビッシュ有 #タティスJrpic.twitter.com/S8XGqghygN — HiT / MLB日本人選手速報 (@hitotonoya1_00) 2024年10月7日

達比修原在1局下就可能面臨失分，貝茲一棒掃向左外野觀眾席，普洛法靠著牆邊伸出手套，球迷也擠成一團，隨著這球消失在視野中，普洛法沒有慶祝動作，道奇球迷開心高舉雙手蹦跳，貝茲舉手振奮，轉播單位已打向陽春砲字樣，幫道奇的分數加上1分、形成1：1平手。貝茲快到三壘時才意識到不對勁，普洛法像小狗狗般雀躍的雙手暗示了事情不尋常，果真慢動作鏡頭重播顯示這球是進入普洛法的手套裡。

「我也以為那是全壘打。」達比修表示，當下以為比分被追平，發現是普洛法接到這球後，自己也很驚喜。

WOW!! JURICKSON PROFAR ROBS MOOKIE BETTS OF A HOME RUN!! 🤯



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達比修表示，「球隊輸了第一場比賽，所以我很開心可以幫助球隊贏下第二場比賽，帶著這樣的局面回到主場作戰。」

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