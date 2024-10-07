MiLB／繼陳金鋒張育成腳步 林昱珉從3A入選秋盟力拚上大聯盟

亞利桑那秋季聯盟將在美國時間10月7日開打，效力亞利桑那響尾蛇小聯盟體系的台灣好手林昱珉，在賽季結束後獲得球團青睞，將前往秋盟展開接下來六週賽事。

林昱珉今年4月27日在休息室觀賽不幸遭界外強襲球擊中，下巴多處骨折迫使他進入傷兵名單，直到6月14日才重新歸隊，為了讓林昱珉補足局數，球團決定將他和另外7名響尾蛇選手送往球季聯盟。

「就很開心啊，畢竟不是每人都可以來的，因為就是名額有限，很開心球隊可以讓我參加這個秋季聯盟，加上今年又賽季中受傷，所以有損失一點局數，所以就來這裡，然後把自己的局數補完這樣。」

林昱珉傷後復出後表現亮眼，在2A最後10場先發共累積60.1局，投出58次三振、21次保送、防禦率2.98、每局被上壘率1.21，在美國打拚第三年的他，如今將迎來生涯首個秋季聯盟賽季，他認為心態上不會有太大的改變。

林昱珉練球。Cronkite News提供

「因為我還是把這當作賽季中，所以不會有什麼特別的調整，可能有一些小微調，可是也都是一些小東西而已，但大致上都還是跟賽季的routine一樣的。」

年僅21歲的林昱珉，憑藉左投優勢和多樣變化球種讓他成為球團重點栽培新秀，在2024年響尾蛇農場排名中，林昱珉名列第7、投手第2，唯一排名高於他的投手為本季短暫上過大聯盟的迪亞茲（Yilber Diaz）。

「我身材不是算那種特別好的，然後就剛好自己是左投，所以就比較幸運吧，因為左投比較少、比較稀有在棒球界，把自已平常做的事完全展現出來，尤其是在比賽中、春訓中，把自己的style打出來，然後讓球隊發現就好。」

秋季聯盟是大聯盟經營的聯賽，以五支球隊為一單位分成六隊，對30支母隊來說，秋季聯盟是一個讓自家農場潛力新秀大放異彩的舞台，不但可以給這些年輕球員在休賽期間增加實戰經驗，還能夠和其他好手同場較勁或磨合。

過去有參加過秋季聯盟的台灣旅美好手包括陳金鋒、胡金龍、張育成等人，而美職方面也有許多大咖球星曾也有相同的資歷，包含名人堂選手基特（Derek Jeter）、球星普荷斯（Albert Pujols）、楚奧特（Mike Trout）、賈吉（Aaron Judge）等等。

賽季為期一個半月各隊皆有30場比賽，林昱珉預計將有3到4場先發機會，他表示投球交給教練安排，自己能做的就是上了場拿出最佳表現。

「因為平常先發都是丟比較多局嘛，在這邊大家都需要表現的機會，所以局數就不會那麼多，可能還是一樣以先發的位置去做投球，可是就沒有丟到那麼多局，應該會對身體比較輕鬆一點，但就是也可以比較好去發揮自己原本設定策略去做投球。」

林昱珉練球。Cronkite News提供

響尾蛇隸屬的秋季聯盟球隊鹽河船槳，還包括勇士、洛磯、老虎和海盜，被問到將和來自不同隊的好手並肩作戰，林昱珉透露這是自己從未有過的體驗，直呼相當特別且難得。

「就很不一樣吧，因為自己的隊友有幾個，可是還有其他四隊不同隊的，然後其實這幾天就是大家都還在磨合吧，做做自我介紹然後聊聊天，其實蠻特殊的，因為有些球隊是平常根本就不會對到，然後就希望這次可以多認識一些朋友。」

今年秋季聯盟有2名台灣選手入選，除了林昱珉，另一位是費城人體系的火球男潘文輝，兩位好手剛好一左一右，早在高中時期就是榖保家商戰友，大學仍是開南大學同學，雖然現今在小聯盟鮮少有機會碰頭，但這次秋季聯盟兩人不但有機會見面，更有可能同場登板，林昱珉透露很興奮能遇到前隊友。

「就是因為我們有另外一個投手在別的聯盟嘛，潘文輝，然後他剛好又是我高中同學，所以就覺得很酷吧，假如可以看到他在場上投球，然後我在另外一隊這樣子，蠻特別的。」

2024世界棒球12強賽將約一個月後開打，日前響尾蛇也向林昱珉開綠燈，支持他回國參賽增加國際賽經歷，林昱珉也表示被選上就會全力以赴，屆時這些賽事告一段落，他也規劃好休賽期間如何調整。

林昱珉練球。Cronkite News提供

「因為今年賽季雖然我沒有打滿，可是我覺得我今年賽季拉的比較長，所以回去可能就是做一個短暫的休息，然後直接開始做一些重量上跟體能上的調整。」

儘管突如期來的意外傷勢讓林昱珉季中缺席一段時間，但今年仍是相當豐收的一年，季前先是受邀參加大聯盟春訓，上個月獲球團肯定首次升上3A，雖然僅出賽一場但初登板繳出4.2局失1分的表現不俗。

事實上美媒對林昱珉初登板評價頗高，認為他當天先發丟出89球雖僅有10顆速球，但靠著犀利的螺旋球迫使對手揮空7次，最快球速達146.9公里，滑球2700轉也有效控制打者，更令人驚豔的是曲球有3000轉，品質直逼大聯盟水準，未來足以騙到許多強打。

美媒相信林昱珉下個賽季將會直接從3A出發，極有可能在明年賽季約明星賽過後站上大聯盟的舞台。如今林昱珉又能在秋季聯盟繼續精進自己，這些經驗的累積讓他距離最終的夢想又邁進一步。

「應該說之前會想（什麼時候上大聯盟），可是讓自己變得很急，就是很焦躁這樣子，所以與其去想那個，我覺得就是把自己每天的routine做好，然後把比賽丟好，自然而然就會上去。」

林昱珉練球。Cronkite News提供

商品推薦