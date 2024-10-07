快訊

酒店妹欠債起殺心...狠殺男友水泥封屍棄置 最終判關27年半定讞

賴總統提出「祖國論」後 中共33機艦出海擾台

台東離奇車禍屍塊散布…死者身分曝光 當「城市遊俠」慘死街頭

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／教士6轟打爆道奇 達比修有7局失1分好投扳平戰線

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
達比修有威風八面，幾乎完全封鎖道奇打擊。 美聯社
達比修有威風八面，幾乎完全封鎖道奇打擊。 美聯社

教士隊今天靠6發全壘打轟爆道奇隊，加上先發投手達比修有7局失1分好投，10：2搶下第2戰勝利，兩隊在分區系列賽戰成1勝1敗。大谷翔平4打數掛蛋，吞下2K，在與前輩達比修的3次對戰中落居下風。

教士首局以塔提斯（Fernando Tatis Jr.）陽春砲啟航，培洛塔（David Peralta）第2局轟兩分砲，取得3：0領先。

達比修在2局下一度遇到危機，被赫南德茲（Teoscar Hernández）、孟西（Max Muncy）敲出安打，再保送史密斯（Will Smith）形成滿壘，勒克斯（Gavin Lux）高飛犧牲打攻下1分，但道奇後續無法再添分數，艾德曼（Tommy Edman）打向一壘的平飛球，直接被阿拉斯（Luis Arraez）接殺再踩一壘完成雙殺。

道奇打線持續遭到達比修壓制，而教士在6局上靠梅里爾（Jackson Merrill）的得點圈安打再添分數，擴大為4：1領先。

大谷翔平4打數完全熄火。 路透社
大谷翔平4打數完全熄火。 路透社

戰局在7局下意外擦槍走火，首局上演沒收貝茲（Mookie Betts）全壘打美技的教士左外野手普洛法（Jurickson Profar），與道奇球迷吵起來，球迷朝他丟球，引發普洛法不滿，後續更多球迷朝場內扔擲物品，比賽中斷一段時間，達比修被迫空等，幸好不受影響，最終完成7局僅被敲3安打、失1分好投，與大谷對戰3打席取得1K、2次滾地球出局。

教士在球迷鬧事插曲後以火力回擊，第8局梅里爾（Jackson Merrill）兩分砲、波賈茲（Xander Bogaerts）陽春砲連兩打席開轟，第9局東岡凱爾（Kyle Higashioka）陽春砲、塔提斯兩分砲繼續噴火，教士得分達到雙位數，也讓喧鬧的道奇球迷越顯寂靜。

道奇此役6位投手登板4人挨轟，先發投手弗列爾提（Jack Flaherty）投5.1局失4分、被敲2轟，承擔敗投。

教士 道奇

延伸閱讀

MLB／扯！道奇球迷朝教士外野手丟球 比賽一度中斷

MLB／騙了全場！教士外野手沒收貝茲陽春砲 連轉播單位都「受害」

MLB／面對教士強投轟三分砲 大谷翔平：這球很難打有助提升自信

MLB／山本由伸vs.達比修有破局 大谷翔平本來也敲碗這一齣

相關新聞

MLB／教士6轟打爆道奇 達比修有7局失1分好投扳平戰線

教士隊今天靠6發全壘打轟爆道奇隊，加上先發投手達比修有7局失1分好投，10：2搶下第2戰勝利，兩隊在分區系列賽戰成1勝1...

MLB／大都會4轟贏不了！ 卡斯特蘭諾斯再見安打拯救費城人 系列賽1：1平手

費城人隊今天在分區系列賽第2戰贏得驚險，全場和大都會隊三度打平，9局下兩出局後，卡斯特蘭諾斯（Nick Castella...

MLB／騙了全場！教士外野手沒收貝茲陽春砲 連轉播單位都「受害」

教士隊左外野手普洛法（Jurickson Profar）今天上演騙了全場的美技，沒收道奇隊貝茲（Mookie Betts...

MLB／扯！道奇球迷朝教士外野手丟球 比賽一度中斷

道奇、教士隊決戰分區系列賽，今天在第7局出現意外場面，道奇球迷朝教士外野手（Jurickson Profar）丟東西，氣...

MLB／卡斯特蘭諾斯「再見安打製造機」 費城人晉級機會33%？

費城人隊在分區系列賽第2戰以7：6險勝大都會隊，外野手卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）9局下揮出再見安打...

MLB／大谷首場季後賽開轟 道奇逆轉勝

大聯盟季後賽進入分區系列賽階段，道奇隊昨以國聯頭號種子身分在主場迎戰教士隊，大谷翔平2局下轟出3分全壘打，成為隊史第6位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。