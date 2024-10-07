MLB／教士6轟打爆道奇 達比修有7局失1分好投扳平戰線

教士隊今天靠6發全壘打轟爆道奇隊，加上先發投手達比修有7局失1分好投，10：2搶下第2戰勝利，兩隊在分區系列賽戰成1勝1敗。大谷翔平4打數掛蛋，吞下2K，在與前輩達比修的3次對戰中落居下風。

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教士首局以塔提斯（Fernando Tatis Jr.）陽春砲啟航，培洛塔（David Peralta）第2局轟兩分砲，取得3：0領先。

Fernando Tatis Jr. gets the scoring started RIGHT AWAY! #NLDS pic.twitter.com/hjlvkWg696 — MLB (@MLB) 2024年10月7日

NANDO HAS TWO HOMERS. THE @PADRES HAVE SIX HOMERS.



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達比修在2局下一度遇到危機，被赫南德茲（Teoscar Hernández）、孟西（Max Muncy）敲出安打，再保送史密斯（Will Smith）形成滿壘，勒克斯（Gavin Lux）高飛犧牲打攻下1分，但道奇後續無法再添分數，艾德曼（Tommy Edman）打向一壘的平飛球，直接被阿拉斯（Luis Arraez）接殺再踩一壘完成雙殺。

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道奇打線持續遭到達比修壓制，而教士在6局上靠梅里爾（Jackson Merrill）的得點圈安打再添分數，擴大為4：1領先。

大谷翔平4打數完全熄火。 路透社

戰局在7局下意外擦槍走火，首局上演沒收貝茲（Mookie Betts）全壘打美技的教士左外野手普洛法（Jurickson Profar），與道奇球迷吵起來，球迷朝他丟球，引發普洛法不滿，後續更多球迷朝場內扔擲物品，比賽中斷一段時間，達比修被迫空等，幸好不受影響，最終完成7局僅被敲3安打、失1分好投，與大谷對戰3打席取得1K、2次滾地球出局。

教士在球迷鬧事插曲後以火力回擊，第8局梅里爾（Jackson Merrill）兩分砲、波賈茲（Xander Bogaerts）陽春砲連兩打席開轟，第9局東岡凱爾（Kyle Higashioka）陽春砲、塔提斯兩分砲繼續噴火，教士得分達到雙位數，也讓喧鬧的道奇球迷越顯寂靜。

Jurickson Profar had to be held back after a fan in the Dodger Stadium crowd threw a ball at him.



The whole team was on the field calming him down.



This game is getting crazy. pic.twitter.com/CJty2nuDD2 — Dodgers Nation (@DodgersNation) 2024年10月7日

道奇此役6位投手登板4人挨轟，先發投手弗列爾提（Jack Flaherty）投5.1局失4分、被敲2轟，承擔敗投。

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David Peralta extends the @Padres lead with a 2-run blast! #NLDS pic.twitter.com/irc3VdZOvi — MLB (@MLB) 2024年10月7日

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