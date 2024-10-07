MLB／扯！道奇球迷朝教士外野手丟球 比賽一度中斷

道奇、教士隊決戰分區系列賽，今天在第7局出現意外場面，道奇球迷朝教士外野手普洛法（Jurickson Profar）丟東西，氣氛一度緊張，比賽為此中斷約15分鐘。

道奇首戰以7：5拿下，今天續戰道奇球場，教士在日籍強投達比修有先發壓陣，打線以首局塔提斯（Fernando Tatis Jr.）陽春砲啟航，培洛塔（David Peralta）第2局轟兩分砲，一路握有領先優勢。

A baseball was thrown from the stands towards Jurickson Profar in left field before the bottom of the 7th began.



Profar rightfully is not happy at all. Everybody on the field came over to be with him as the situation continues to unfold.



Security is on the warning track. pic.twitter.com/TXhFMN3FO3 — Sammy Levitt (@SammyLev) 2024年10月7日

教士3名外野手此役美技連發，包括首局左外野手普洛法上演沒收貝茲（Mookie Betts）全壘打的美技，7局下展開前，面對左外野觀眾席上的叫囂聲，普洛法不滿回嗆，隨即一顆球朝他而來，引起普洛法更加不滿，教士隊友們則是趕緊上前圍圈安撫他的情緒。

但球迷氣氛並未就此冷靜下來，保全上前提醒球迷請勿扔擲物品進入場內，卻見更多東西丟進來，比賽因此中斷一段時間。離譜場面引起熱議，還有球迷揶揄：「至少洋基球場只會在X上抱怨」。

The game was delayed momentarily as a baseball was thrown by fans near Jurickson Profar in left field pic.twitter.com/Tuhu3ZDCSY — Jomboy Media (@JomboyMedia) 2024年10月7日

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