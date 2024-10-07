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MLB／扯！道奇球迷朝教士外野手丟球 比賽一度中斷

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
道奇球迷朝教士外野手普洛法丟東西，氣氛一度緊張，比賽為此中斷約15分鐘。 美聯社
道奇球迷朝教士外野手普洛法丟東西，氣氛一度緊張，比賽為此中斷約15分鐘。 美聯社

道奇教士隊決戰分區系列賽，今天在第7局出現意外場面，道奇球迷朝教士外野手普洛法（Jurickson Profar）丟東西，氣氛一度緊張，比賽為此中斷約15分鐘。

道奇首戰以7：5拿下，今天續戰道奇球場，教士在日籍強投達比修有先發壓陣，打線以首局塔提斯（Fernando Tatis Jr.）陽春砲啟航，培洛塔（David Peralta）第2局轟兩分砲，一路握有領先優勢。

教士3名外野手此役美技連發，包括首局左外野手普洛法上演沒收貝茲（Mookie Betts）全壘打的美技，7局下展開前，面對左外野觀眾席上的叫囂聲，普洛法不滿回嗆，隨即一顆球朝他而來，引起普洛法更加不滿，教士隊友們則是趕緊上前圍圈安撫他的情緒。

但球迷氣氛並未就此冷靜下來，保全上前提醒球迷請勿扔擲物品進入場內，卻見更多東西丟進來，比賽因此中斷一段時間。離譜場面引起熱議，還有球迷揶揄：「至少洋基球場只會在X上抱怨」。

教士 道奇

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