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MLB／卡斯特蘭諾斯「再見安打製造機」 費城人晉級機會33%？

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大都會隊外野手卡斯特蘭諾斯9局下揮出再見安打。 美聯社
大都會隊外野手卡斯特蘭諾斯9局下揮出再見安打。 美聯社

費城人隊在分區系列賽第2戰以7：6險勝大都會隊，外野手卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）9局下揮出再見安打，成為贏球大功臣，費城人在系列賽追平戰局，也增加前進國聯冠軍賽的本錢。

卡斯特蘭諾斯堪稱「再見安打製造機」，本季例行賽出現4支再見安打，在大聯盟排名第1，今天9局下兩出局一、二壘有人時，從大都會後援投手梅吉爾（Tylor Megill）的手中揮出左外野方向再見安打，成為隊史在季後賽第5人，也是近15年第1人。

卡斯特蘭諾斯5打數3安打、攻下兩分打點，6局下哈波（Bryce Harper）轟出兩分砲，他再轟出陽春砲，當時幫助費城人追成3：3平手。

費城人在主場1勝1敗，接下來兩戰作客紐約，如果還有第5戰再回主場。

官網指出，卡斯特蘭諾斯這支再見安打可能拯救費城人賽季，保住贏得分區系列賽的希望；根據過去季後賽5戰3勝制的戰況，輸掉前兩戰想要逆轉戰局的機率只有11%，但在現行2-2-1賽制下，前兩戰打平的球隊，第3、4場以客隊身分出賽，最後贏得系列賽的機率變成33%。

大都會結束季後賽客場5連戰，後天首次在紐約主場迎敵，推出米納亞（Sean Manaea）登板先發，費城人則由諾拉（ Aaron Nola）應戰。

哈波今天砲轟大都會先發投手塞佛里諾（Luis Severino），歷年季後賽第17轟出爐，強調這一勝是巨大勝利，帶著1勝1敗前進紐約，「那裡是相當敵對的環境，我們對此很期待，會很有趣。」

大都會 費城人

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