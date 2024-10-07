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MLB／騙了全場！教士外野手沒收貝茲陽春砲 連轉播單位都「受害」
教士隊左外野手普洛法（Jurickson Profar）今天上演騙了全場的美技，沒收道奇隊貝茲（Mookie Betts）的陽春砲，當下不僅觀眾席上的道奇球迷開心蹦蹦跳跳，轉播單位也已幫道奇打上分數，直到慢動作鏡頭重播才知道球早就在手套裡。
道奇昨天在分區系列賽先下一城，今天兩軍進行第2戰過招，教士由日籍投手達比修有先發，以K掉同胞後輩大谷翔平開局，隨後面對貝茲的打席，被他一棒掃向左外野，這球一路朝觀眾席飛去，普洛法靠著牆邊伸出手套，球迷也擠成一團。
隨著這球消失在視野中，普洛法沒有慶祝動作，道奇球迷開心高舉雙手蹦跳，貝茲舉手振奮，轉播單位已打向陽春砲字樣，幫道奇的分數加上1分。貝茲快到三壘時才意識到不對勁，普洛法像小狗狗般雀躍的雙手暗示了事情不尋常，果真慢動作鏡頭重播顯示這球是進入普洛法的手套裡。
教士官網記者卡薩維爾（AJ Cassavell）形容：「太扯了！普洛法剛剛沒收了貝茲的全壘打，球場裡沒有人知道他沒收了這一球，只有普洛法自己知道。」
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