MLB／大谷首場季後賽開轟 道奇逆轉勝

大聯盟季後賽進入分區系列賽階段，道奇隊昨以國聯頭號種子身分在主場迎戰教士隊，大谷翔平2局下轟出3分全壘打，成為隊史第6位在個人首場季後賽就開轟的球員，道奇以7：5獲勝。

道奇先發投手山本由伸1局上失3分，讓球隊陷入困境，大谷延續國聯雙冠王的好手感，2局下砲轟教士先發投手希斯，追成3：3；這一棒讓現場爆滿5萬3028名觀眾大喊「MVP」。

大谷繳出華麗的季後賽處女秀，5打數2安打，貢獻3分打點、跑回2分，山本則留下3局失5分成績單。大谷說：「賽前就感受到球場的激烈程度，非常享受這種氣氛，教士是優秀對手，我們打了一場非常好的比賽。」

道奇總教練羅伯茲表示，從沒有看過任何球員，能在最重要的時刻像大谷一樣「始終如一」表現出來，他在這方面非常獨特。

美聯頭號種子洋基隊，昨天在主場對皇家隊形成拉鋸戰，全場5次打成平手，7局下佛度戈立大功，關鍵安打攻下勝利打點，洋基終場以6：5險勝。

美聯雙冠王賈吉4次打數掛零、吞下3次三振，洋基王牌投手柯爾投5局失4分，例行賽一度陷入大低潮的佛度戈成為贏球功臣，他說：「隊友一直鼓勵我別受外界影響，可在季後賽彌補很多事情。」

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