MLB／面對教士強投轟三分砲 大谷翔平：這球很難打有助提升自信

在國家聯盟分區系列賽的首場比賽中，洛杉磯道奇隊挺過兩度落後劣勢，最終以7比5擊敗聖地牙哥教士隊，生涯首度打季後賽的大谷翔平延續他季末的火燙表現，5次打擊敲擊2支安打，貢獻3分打點，其中包括一發關鍵三分砲，幫助球隊逆轉取勝。

這場比賽湧進了爆滿53028名觀眾，旅美7年首度感受季後賽的氛圍，大谷翔平坦言從比賽前就能感受到球場的熱烈氣氛，更形容這場比賽非常有趣且充滿樂趣。

當被問到與世界棒球經典賽、日職季後賽相比時，大谷認為彼此之間無法直接作比較，「但能與一路支持球隊的球迷共同作戰，讓這場比賽變得非常特別。」

在山本由伸第一局就失掉3分劣勢下，大谷翔平可說是扛住「全村的壓力」，面對教士強投希斯（Dylan Cease）直接轟出右外野追平比分的三分砲。

賽後記者會上，大谷翔平也分享了他的感受。「對方是聯盟中的頂級投手之一，能在這樣的情況下擊出全壘打，對我來說非常特別。」

大谷翔平表示：「這一顆高角度的速球非常難打，能夠成功突破，這樣的結果給了我很大的信心。」

大谷還提到，球隊在早期失分後能迅速反擊，並最終逆轉取勝的原因在於大家都能快速進入狀態。尤其是在比賽後半段，牛棚的表現以及打線的連貫性都非常出色。

教士第2戰將派出大前輩達比修有先發搶勝，頂尖投打對決已經成了全日本球迷關注的焦點。大谷翔平表示球隊將會做好準備，努力在進攻端取得更好的表現。

The Dodgers have never had someone as starving for a World Series as Shohei Ohtani. The man is possessed.



pic.twitter.com/HlfaOjHHQF — Doug McKain (@DMAC_LA) 2024年10月6日

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