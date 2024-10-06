MLB／道奇教頭盛讚大谷驚人表現 最重要時刻始終如一

道奇隊今天在洛杉磯主場以7：5擊敗教士隊，搶下分區系列賽首勝，大谷翔平2局下轟出3分砲追平比數，改變球隊命運，讓現場爆滿53028名觀眾陷入瘋狂；大谷賽後表示，季後賽首戰不可能輕鬆，教士是非常優秀的對手，全隊對他們打了一場非常好的比賽。

道奇前兩年都在分區系列賽遭淘汰，分別以1勝3敗、3連敗輸給同區的教士、響尾蛇隊，兩個球季合計拿下211勝，季後賽竟然只打7場，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「我們需要戰鬥，這就是全隊要做的事。」

山本由伸今天狀況不佳，1局上就被攻下3分，大谷2局下砲轟教士先發投手希斯（Dylan Cease），追成3：3平手，滿場觀眾大喊「MVP」；山本只投3局失5分退場，靠隊友火力支援，最後無關勝敗。

羅伯茲表示，真的從來沒有見過任何球員，能在最重要的時刻像大谷一樣「始終如一」表現出來，希望其他球員也能有這種能力，他在這方面非常獨特。

大谷生涯7年經過875場例行賽，終於等到季後賽，今天5打數2安打、攻下3分打點、跑回兩分，也被三振兩次，他說：「比賽開打前就能感受到球場的激烈程度，非常享受這種氣氛。」

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