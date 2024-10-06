MLB／大谷開轟讓道奇首次突破困境 前進國聯冠軍賽機率超過7成

大谷翔平等了7年的大聯盟季後賽，今天終於美夢成真，他也繳出5打數2安打、攻下3分打點的好表現，成為隊史第6位季後賽首戰就開轟的球員；道奇隊以7：5擊敗教士隊，搶下5戰3勝制分區系列賽首勝，從過去季後賽戰況看來，晉級國聯冠軍賽的機率超過7成。

道奇以國聯季後賽第1種子的身分在主場迎敵，前年分區系列賽1勝3敗遭教士淘汰、今年例行賽對戰5勝8敗的難看數字，確實讓全隊感受極大壓力。

WELCOME TO THE POSTSEASON, SHOHEI OHTANI. pic.twitter.com/ouDvzwwj6O — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 6, 2024

大谷季後賽首秀未讓隊友和道奇球場爆滿53028名觀眾失望，2局下從教士先發投手希斯（Dylan Cease）的手中轟出3分砲，追成3：3平手，這一棒真的改變道奇命運。

道奇先發投手山本由伸1局上就被攻下3分，讓球隊陷入困境；精通棒球統計數據的體育作家蘭格絲（Sarah Langs）指出，道奇今天賽前在季後賽首局落後3分以上，最後結果是0勝14敗，「但這14敗沒有大谷在場，現在他們辦到了。」

大谷不但為道奇扭轉情勢，也是繼1953年吉廉（Jim Gilliam）、1995年皮亞薩（Mike Piazza）、2004年威爾森（Tom Wilson）、2018年孟西（Max Muncy）、2019年勒克斯（Gavin Lux）之後，隊史第6位季後賽首戰轟出全壘打的球員。

道奇官網指出，過去季後賽5戰3勝制贏得首戰的球隊，152隊有109隊贏得系列賽，機率達7成2；再看現行2-2-1分區系列賽，首戰在主場獲勝的51隊，最後也有37隊勝出，機率73%。

商品推薦