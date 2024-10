MLB／大谷開轟讓道奇首次突破困境 前進國聯冠軍賽機率超過7成

大谷翔平等了7年的大聯盟季後賽,今天終於美夢成真,他也繳出5打數2安打、攻下3分打點的好表現,成為隊史第6位季後賽首戰就開轟的球員;道奇隊以7:5擊敗教士隊,搶下5戰3勝制分區系列賽首勝,從過去季後賽戰況看來,晉級國聯冠軍賽的機率超過7成。

道奇以國聯季後賽第1種子的身分在主場迎敵,前年分區系列賽1勝3敗遭教士淘汰、今年例行賽對戰5勝8敗的難看數字,確實讓全隊感受極大壓力。

