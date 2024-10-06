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MLB／大谷翔平雙安、三分砲解救同胞 道奇力克教士先搶首勝

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
美聯社
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道奇隊面對0：3及3：5落後一一克服，今天在國聯分區系列賽首戰以7：5擊敗教士隊，取得開門紅，大谷翔平繳出華麗的季後賽處女秀，5打數敲出2安打，包括一發三分砲，貢獻3分打點、跑回2分，同胞隊友山本由伸則是留下3局失5分的慘澹成績單。

道奇在分區賽以逸待勞迎戰從外卡賽挺進的教士，開賽劣勢來自先發投手山本由伸的危機，首局丟掉3分，包括馬恰多（Manny Machado）的兩分砲，第3局又是長打造成傷害，塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、波賈茲（Xander Bogaerts）二壘打串連，教士再下2分，讓山本以3局被敲5安打、失5分收工。

道奇先在2局下靠大谷翔平三分砲追成3：3，面臨3：5落後之際，4局下再迎來反撲之局，包括大谷一壘打在內連3棒敲安形成滿壘，先靠投手莫瑞洪（Adrian Morejon）的暴投跑回1分，赫南德茲（Teoscar Hernández）滿壘敲安送回2分，道奇逆轉為6：5領先。

兩隊駁火的結局，教士先發投手希斯（Dylan Cease）最終也僅留下3.1局被敲6安打、失5分的成績單，與山本相去不遠。

山本退場後，道奇啟用5任後援投手，合計6局僅被敲出2安打、無失分，9局上驚險場面崔能（Blake Treinen）在兩出局、一二壘有人時碰上馬恰多，飆出再見三振，聯手守住這場逆轉勝，道奇在系列賽先下一城。

教士 道奇

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