MLB／史瓦柏季後賽21轟超越基特 曾經來台的曼尼仍是史上最強

費城人隊牛棚崩盤，今天在主場以2：6不敵大都會隊，輸掉5戰3勝制分區系列賽首戰，不過開路先鋒史瓦柏（Kyle Schwarber）季後賽第21轟出爐，超越洋基隊退役球員基特（Derek Jeter）1轟，獨居史上第4。

大都會日本投手千賀滉大季後賽初登板，1局下對決史瓦柏在1好1壞時，95英里速球被轟成中右外野方向425英尺陽春砲，一開賽就落後；大都會8局上打爆費城人3名後援投手，攻下5分奠定勝基，千賀原是敗投候選人也解套。

史瓦柏生涯10年只有2019年在小熊隊未打季後賽，其餘9季都晉級，今天是第19個系列賽、第66場出賽，首局首打席全壘打後，季後賽甩掉和基特全壘打並列第4的地位，基特退居第5。

史瓦柏2015年菜鳥球季首次在季後賽亮相，對海盜隊外卡賽第2打數就開轟，接下來成為季後賽常客，不但是史上最多轟的左打者，5支首局首打席全壘打也排名第1。

費城人主場今天湧進爆滿45751名觀眾，史瓦柏首局開轟讓全場陷入瘋狂，王牌投手惠勒（Zack Wheeler）投完7局被揮出1支安打、飆出9次三振，球場氣氛始終處於高點，等著迎接勝利。

不料8局上霍夫曼（Jeff Hoffman）、史特姆（Matt Strahm）、柯克寧（Orion Kerkering）被打了一輪，失5分送掉江山，原本歡呼聲立刻變成高分貝噓聲，史瓦柏難得紀錄也白忙一場。

紅襪隊退役名將、曾經來台效力中職義大犀牛隊的曼尼（Manny Ramirez），以29支全壘拉保有季後賽最多轟紀錄，大空人隊亞土維（Jose Altuve）27轟居次，洋基隊退役球星威廉斯（Bernie Williams）22轟排名第3。

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