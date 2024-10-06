快訊

賴清德親下三道軍令整頓卻遭反彈 凸顯出綠營更大危機

鴻海攜手義大利經典設計 Model D新車款能再造傳奇？

MLB／幸運撿到大谷季後賽首轟球 道奇女球迷興奮：不會賣掉

MLB／史瓦柏季後賽21轟超越基特 曾經來台的曼尼仍是史上最強

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導

費城人隊牛棚崩盤，今天在主場以2：6不敵大都會隊，輸掉5戰3勝制分區系列賽首戰，不過開路先鋒史瓦柏（Kyle Schwarber）季後賽第21轟出爐，超越洋基隊退役球員基特（Derek Jeter）1轟，獨居史上第4。

大都會日本投手千賀滉大季後賽初登板，1局下對決史瓦柏在1好1壞時，95英里速球被轟成中右外野方向425英尺陽春砲，一開賽就落後；大都會8局上打爆費城人3名後援投手，攻下5分奠定勝基，千賀原是敗投候選人也解套。

史瓦柏生涯10年只有2019年在小熊隊未打季後賽，其餘9季都晉級，今天是第19個系列賽、第66場出賽，首局首打席全壘打後，季後賽甩掉和基特全壘打並列第4的地位，基特退居第5。

史瓦柏2015年菜鳥球季首次在季後賽亮相，對海盜隊外卡賽第2打數就開轟，接下來成為季後賽常客，不但是史上最多轟的左打者，5支首局首打席全壘打也排名第1。

費城人主場今天湧進爆滿45751名觀眾，史瓦柏首局開轟讓全場陷入瘋狂，王牌投手惠勒（Zack Wheeler）投完7局被揮出1支安打、飆出9次三振，球場氣氛始終處於高點，等著迎接勝利。

不料8局上霍夫曼（Jeff Hoffman）、史特姆（Matt Strahm）、柯克寧（Orion Kerkering）被打了一輪，失5分送掉江山，原本歡呼聲立刻變成高分貝噓聲，史瓦柏難得紀錄也白忙一場。

紅襪隊退役名將、曾經來台效力中職義大犀牛隊的曼尼（Manny Ramirez），以29支全壘拉保有季後賽最多轟紀錄，大空人隊亞土維（Jose Altuve）27轟居次，洋基隊退役球星威廉斯（Bernie Williams）22轟排名第3。

大都會 費城人

延伸閱讀

MLB／韓國噩夢再臨！山本由伸3局狂失5分 大谷幫打三分砲不夠花

MLB／守護者才打5棒就攻5分 老虎近79年季後賽最慘被完封紀錄

MLB／千賀滉大開賽第3球就挨轟 大都會打爆費城人牛棚奪首勝

MLB／下剋上不是夢？官網點出高種子痛點將成爆冷出局關鍵

相關新聞

MLB／大谷翔平雙安、三分砲解救同胞 道奇力克教士先搶首勝

道奇隊面對0：3及3：5落後一一克服，今天在國聯分區系列賽首戰以7：5擊敗教士隊，取得開門紅，大谷翔平繳出華麗的季後賽處...

MLB／大谷真的不緊張！生涯首征季後賽 敲追平三分砲相挺山本

昨天跨越語言障礙回應「No」表達面對不緊張，「季後賽菜鳥」大谷翔平用球棒證明，大聯盟生涯在季後賽的第1場比賽、第2個打席...

MLB／賈吉無安打慘吞3K 洋基靠佛度戈關鍵安打險勝皇家

美聯季後賽頭號種子洋基隊，今天在紐約主場爆滿48790名觀眾前迎戰皇家隊，雙方一路形成拉鋸戰，7局下佛度戈（Alex V...

MLB／幸運撿到大谷季後賽首轟球 道奇女球迷興奮：不會賣掉

道奇日籍巨星大谷翔平旅美7年首度進軍季後賽，結果在分區系列賽首戰就轟出三分砲，當時幫助球隊追平比分；日本媒體《Full-Count》後續報導，大谷翔平這顆值得紀念的球就被一位住在加州橘郡的女球迷幸運撿

MLB／韓國噩夢再臨！山本由伸3局狂失5分 大谷幫打三分砲不夠花

山本由伸的大聯盟季後賽初體驗，有如重演人生第一場大聯盟例行賽登板，今天在分區系列賽面對教士隊先發3局失5分，包括挨了馬恰...

MLB／守護者才打5棒就攻5分 老虎近79年季後賽最慘被完封紀錄

守護者隊今天在主場迎戰老虎隊，進行分區系列賽首戰，1局下就攻下5分奠定勝基，終場以7：0大勝，湯瑪斯（Lane Thom...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。