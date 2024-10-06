MLB／幸運撿到大谷季後賽首轟球 道奇女球迷興奮：不會賣掉

道奇日籍巨星大谷翔平旅美7年首度進軍季後賽，結果在分區系列賽首戰就轟出三分砲，當時幫助球隊追平比分；日本媒體《Full-Count》後續報導，大谷翔平這顆值得紀念的球就被一位住在加州橘郡的女球迷幸運撿到，直呼「這是我一生中最美好的夜晚」。

大谷翔平這一轟飛行距離達372英呎，當下讓全場球迷陷入瘋狂，不但高呼「MVP」；而他擊出後的確信步加大力甩棒，更在繞壘時怒吼，完全顯現興奮之情。

幸運撿到球的球迷名叫海蒂，擁有超過30年的看球經歷，而且是20幾年的季票持有者，單是今年就近場看了將近50場比賽。

跟其他紀念球被搶翻天情況不同，海蒂透露這顆球正好就從牛棚彈起，然後掉到右外野前排觀眾席上，她就順勢拿到了。「我就只是把它撿起來，因為其他人不知道球在哪裡，所以很容易就拿到了。」

「這感覺甚至超出我最瘋狂的夢想，這是我一生中最美好的夜晚。」海蒂說。海蒂更強調自己會把球留作紀念，不會拿去賣掉。

大谷翔平先前在馬林魚主場完成單季「50轟50盜」，當時50轟那一顆球以起標價50萬美元正在拍賣中；日本購物網站LOCONDO公司的社長田中裕輔先前宣布「加碼」出價至150萬美元（約新台幣4836萬），希望能把球帶回日本。

商品推薦