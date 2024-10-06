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MLB／賈吉無安打慘吞3K 洋基靠佛度戈關鍵安打險勝皇家

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
賈吉雖然打擊熄火，但洋基仍是逆轉拿下首勝。 法新社
賈吉雖然打擊熄火，但洋基仍是逆轉拿下首勝。 法新社

美聯季後賽頭號種子洋基隊，今天在紐約主場爆滿48790名觀眾前迎戰皇家隊，雙方一路形成拉鋸戰，7局下佛度戈（Alex Verdugo）立大功，關鍵安打攻下全隊第6分，洋基終場以6：5險勝，搶下分區系列賽首勝。

皇家2015年奪下隊史第2座世界大賽冠軍，接下來連續8年未進季後賽，今年以美聯第5種子身分晉級，在外卡系列賽2連勝淘汰金鶯隊，今天又以客隊身分一路緊咬洋基，雙方歷經5度平手才決定勝負。

洋基先發投手柯爾（Gerrit Cole）投5局被揮出7支安打，包括4局上梅蘭德斯（MJ Melendez）兩分砲，一度陷入落後局面，最後無關勝敗。

兩隊打完前6局5：5僵持，洋基7局下再度反攻，奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）安打、盜上二壘，兩出局後佛度戈揮出安打攻下致勝分，原是先發角色的羅倫佐（Michael Lorenzen）中繼1.1局失1分吞敗。

洋基、皇家各有9支安打，都包括1支全壘打，洋基開路先鋒托瑞斯（Gleyber Torres）3局下也轟出兩分砲；美聯MVP最大熱門「法官」賈吉（Aaron Judge）4次打數掛零、吞下3次三振，5局下獲保送後，靠隊友掩護得分。

洋基前年在美聯冠軍賽遭太空人隊4戰橫掃，去年未進季後賽，今天扳倒皇家在5戰3勝制系列賽取得領先。

洋基 皇家

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