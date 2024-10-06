快訊

軍購肩射刺針飛彈延宕 敵我識別參數交美方整合無下文

年過40歲後一定會老花？眼睛退化能治療逆轉？老花度數會增加嗎？

00929配息縮水到底是否還能存？ R爸：高股息ETF並非人人適合「尤其月配息」

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／韓國噩夢再臨！山本由伸3局狂失5分 大谷幫打三分砲不夠花

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
山本由伸的大聯盟季後賽初體驗，先發3局失5分。 美聯社
山本由伸的大聯盟季後賽初體驗，先發3局失5分。 美聯社

山本由伸的大聯盟季後賽初體驗，有如重演人生第一場大聯盟例行賽登板，今天在分區系列賽面對教士隊先發3局失5分，包括挨了馬恰多（Ｍanny Machado）的兩分砲，讓日本媒體忍不住想起他在首爾戰對教士投1局狂失5分的慘狀，形容「韓國噩夢再臨」。

道奇此役原訂由弗列爾提（Jack Flaherty）先發，考量到第5戰的調度彈性，在系列賽開打前兩天改由山本打頭陣，今天也是他生涯首度在大聯盟季後賽登板。

山本首局先被阿拉斯（Luis Arraez）敲安，接連出現捕逸和保送讓他站上三壘，保送塔提斯（Fernando Tatis Jr.）後，普洛法（Jurickson Profar）的滾地球先送回1分，馬恰多在球數1好2壞時鎖定92.3哩指叉球出棒，一出手就是確信步，這發398呎兩分砲為教士打下3：0領先。

山本第2局短暫回穩，演出三上三下，包括面對阿拉斯投出第1次三振，但道奇2局下才剛靠大谷翔平三分砲追平，山本在第3局再度面臨險境。

山本由伸再次被教士轟垮。 美聯社
山本由伸再次被教士轟垮。 美聯社

教士第3局以塔提斯的二壘打開局，一出局後山本再逢馬恰多，這一棒又讓山本抱頭緊張，幸好最終飛行344呎進入左外野手守備範圍。山本後續投出保送，波賈茲（Xander Bogaerts）打向左外野的平飛球，左外野手赫南德茲（Teoscar Hernández）滑接不成還讓這球滾到後面，形成一支帶有2分打點的二壘打，教士取得5：3領先。

山本未在4局續投，此役以3局畫下句點，共用60球、34球好球，被敲5安打、失5分。

大聯盟 教士 馬恰多

延伸閱讀

MLB／山本由伸vs.達比修有破局 大谷翔平本來也敲碗這一齣

MLB／第1戰影響系列賽走向 山本由伸：拿出責任感投球

MLB／達比修有誓言打敗洛杉磯 與山本由伸日本內戰成泡影

MLB／公布先發後驚覺1件事 道奇緊急改成山本由伸打頭陣

相關新聞

MLB／大谷真的不緊張！生涯首征季後賽 敲追平三分砲相挺山本

昨天跨越語言障礙回應「No」表達面對不緊張，「季後賽菜鳥」大谷翔平用球棒證明，大聯盟生涯在季後賽的第1場比賽、第2個打席...

MLB／賈吉無安打慘吞3K 洋基靠佛度戈關鍵安打險勝皇家

美聯季後賽頭號種子洋基隊，今天在紐約主場爆滿48790名觀眾前迎戰皇家隊，雙方一路形成拉鋸戰，7局下佛度戈（Alex V...

MLB／韓國噩夢再臨！山本由伸3局狂失5分 大谷幫打三分砲不夠花

山本由伸的大聯盟季後賽初體驗，有如重演人生第一場大聯盟例行賽登板，今天在分區系列賽面對教士隊先發3局失5分，包括挨了馬恰...

MLB／守護者才打5棒就攻5分 老虎近79年季後賽最慘被完封紀錄

守護者隊今天在主場迎戰老虎隊，進行分區系列賽首戰，1局下就攻下5分奠定勝基，終場以7：0大勝，湯瑪斯（Lane Thom...

MLB／千賀滉大開賽第3球就挨轟 大都會打爆費城人牛棚奪首勝

紐約大都會隊暌違9年再闖分區系列賽，今天對費城人隊首戰打完前7局只有1支安打，8局上一口氣攻下5分逆轉戰局，終場以6：2...

MLB／皇家兩大強投完剋「法官」洋基不緊張：相信賈吉

洋基明天將與皇家在美聯系列賽碰頭，當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）表現如何也成為焦點。不過數據顯示，對方先發投手可能會讓這位強打陷入苦戰。 皇家明天將派出33歲資深右投瓦卡（Mic

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。