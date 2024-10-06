MLB／韓國噩夢再臨！山本由伸3局狂失5分 大谷幫打三分砲不夠花

山本由伸的大聯盟季後賽初體驗，有如重演人生第一場大聯盟例行賽登板，今天在分區系列賽面對教士隊先發3局失5分，包括挨了馬恰多（Ｍanny Machado）的兩分砲，讓日本媒體忍不住想起他在首爾戰對教士投1局狂失5分的慘狀，形容「韓國噩夢再臨」。

道奇此役原訂由弗列爾提（Jack Flaherty）先發，考量到第5戰的調度彈性，在系列賽開打前兩天改由山本打頭陣，今天也是他生涯首度在大聯盟季後賽登板。

Xander Bogaerts drives in two to put the @Padres back ahead! #Postseason pic.twitter.com/pnnVUduxl0 — MLB (@MLB) 2024年10月6日

山本首局先被阿拉斯（Luis Arraez）敲安，接連出現捕逸和保送讓他站上三壘，保送塔提斯（Fernando Tatis Jr.）後，普洛法（Jurickson Profar）的滾地球先送回1分，馬恰多在球數1好2壞時鎖定92.3哩指叉球出棒，一出手就是確信步，這發398呎兩分砲為教士打下3：0領先。

MANNY MACHADO KNOWS #POSTSEASON! pic.twitter.com/3Q7OFuP2ul — MLB (@MLB) 2024年10月6日

山本第2局短暫回穩，演出三上三下，包括面對阿拉斯投出第1次三振，但道奇2局下才剛靠大谷翔平三分砲追平，山本在第3局再度面臨險境。

山本由伸再次被教士轟垮。 美聯社

教士第3局以塔提斯的二壘打開局，一出局後山本再逢馬恰多，這一棒又讓山本抱頭緊張，幸好最終飛行344呎進入左外野手守備範圍。山本後續投出保送，波賈茲（Xander Bogaerts）打向左外野的平飛球，左外野手赫南德茲（Teoscar Hernández）滑接不成還讓這球滾到後面，形成一支帶有2分打點的二壘打，教士取得5：3領先。

山本未在4局續投，此役以3局畫下句點，共用60球、34球好球，被敲5安打、失5分。

商品推薦