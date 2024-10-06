MLB／守護者才打5棒就攻5分 老虎近79年季後賽最慘被完封紀錄

守護者隊今天在主場迎戰老虎隊，進行分區系列賽首戰，1局下就攻下5分奠定勝基，終場以7：0大勝，湯瑪斯（Lane Thomas）季後賽首轟出爐，成為贏球大功臣。

老虎假先發霍頓（Tyler Holton）1局下只投4人次就退場，真先發歐森（Reese Olson）接手，面對首名打者湯瑪斯又被轟出3分砲，守護者打完前5棒已經攻下5分，一路領先到比賽結束。

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湯瑪斯生涯前5年在紅雀、國民隊未有季後賽經驗，包括國民2019年奪下世界大賽冠軍，因傷無法出賽，今年7月30日被國民交易到守護者，季後賽第1個打席就轟出3分砲，成為贏球大功臣。

老虎在外卡系列賽對太空人隊2連勝晉級，今天碰到另一支分區冠軍隊伍，面對守護者5名投手只有4支安打，慘吞13次三振，一路掛零到底；這是老虎在1945年世界大賽第1戰以0：9輸給小熊隊後，最近79年在季後賽碰到最難看的被完封場面。

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老虎暌違10年重返季後賽，雖然闖過第1關，但在分區系列賽吞下跨季4連敗（2014年被金鶯隊3戰橫掃），總教練辛區（A.J. Hinch）說：「還會看到很多這樣的牛棚，希望球員看得愈多，能夠打得愈順手。」

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