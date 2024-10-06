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MLB／大谷真的不緊張！生涯首征季後賽 敲追平三分砲相挺山本

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平轟出三分砲。 美聯社
大谷翔平轟出三分砲。 美聯社

昨天跨越語言障礙回應「No」表達面對不緊張，「季後賽菜鳥」大谷翔平用球棒證明，大聯盟生涯在季後賽的第1場比賽、第2個打席就敲出三分砲，一棒幫助道奇隊消弭落後，以3：3追平教士隊。

道奇、教士兩支國聯西區強權今天展開5戰3勝制分區系列賽過招，道奇由山本由伸扛起第一戰先發，首局的投球就碰到危機，先被阿拉斯（Luis Arraez）敲安，接連出現捕逸和保送讓他站上三壘，保送塔提斯（Fernando Tatis Jr.）後，普洛法（Jurickson Profar）的滾地球先送回1分，馬恰多在球數1好2壞時鎖定92.3哩指叉球出棒，一出手就是確信步，這發398呎兩分砲為教士打下3：0領先。

同胞有難，大谷挺身而出，雖在首打席敲出左外野飛球遭到接殺，第2打席馬上就全力相挺，將教士先發投手希斯（Dylan Cease）96.9哩四縫線直球掃出右外野牆外，這一發三分砲擊球初速111.8哩、飛行距離372呎，直接幫助道奇追平戰局。

大谷7年大聯盟生涯首征季後賽，在第1戰、第2個打席就解鎖季後賽首轟。

大聯盟 教士 道奇

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