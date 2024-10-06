MLB／持續練投導致傷勢加重 道奇資深左投克蕭宣告今年回不來了

道奇隊今天展開與教士隊的分區系列賽，開打前，總教練羅伯茲（Dave Roberts）先宣布一項壞消息，資深左投克蕭（Clayton Kershaw）的左腳大拇指傷情惡化，不管道奇在季後賽走得多遠，他都不會歸隊，「我們關上大門了。」宣告他的2024年賽季落幕。

克蕭因肩膀動刀今年直到7月26日才重返賽場，僅留下7場出賽，8月31日的登板1局傷退，隨後因左腳大拇指傷勢進入傷兵名單，這段時間維持投球手的訓練，尋求在季後賽回歸，但復原進度並不理想，在上周訓練喊停。

克蕭坦言，傷後持續投球訓練，並調整釘鞋希望減緩傷處疼痛，但這樣的調整導致代償，進一步傷情加重，「持續投球讓我的心理上變得很疲憊，一直感覺疼痛，所以又做了一次MRI核磁共振檢查，發現狀況變得更糟了，所以現在我別無選擇，我沒辦法投了，對此感到很失望。」

羅伯茲表示，「克蕭已經做了所有他能做的事，希望能讓自己有機會參與季後賽，但現在的狀況已經不可能了。」

克蕭的合約中有明年500萬美元的球員選擇權，但他的左腳可能再次面臨手術，退休或續戰勢必再度糾結，克蕭說：「我的肩膀感覺OK、背部感覺OK，一直在受傷的日子一點都不好玩，但我也還熱愛投球，我還需要評估、聊聊。」他說現在還沒有心思想自己的下一步，「現在我的專注力是擊敗教士，我會盡我所能當一個出色的啦啦隊。」

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