快訊

CASETiFY三大保護殼開箱！Ultra終極防摔手機殼 保護角進化iPhone 16多角度掛法

法國總統馬克宏疾呼停止軍援以色列 以總理內唐亞胡點名回送「可恥」

「料理鐵人」服部幸應驟逝！木村拓哉悲痛：請安息

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／持續練投導致傷勢加重 道奇資深左投克蕭宣告今年回不來了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
克蕭（Clayton Kershaw）。 美聯社
克蕭（Clayton Kershaw）。 美聯社

道奇隊今天展開與教士隊的分區系列賽，開打前，總教練羅伯茲（Dave Roberts）先宣布一項壞消息，資深左投克蕭（Clayton Kershaw）的左腳大拇指傷情惡化，不管道奇在季後賽走得多遠，他都不會歸隊，「我們關上大門了。」宣告他的2024年賽季落幕。

克蕭因肩膀動刀今年直到7月26日才重返賽場，僅留下7場出賽，8月31日的登板1局傷退，隨後因左腳大拇指傷勢進入傷兵名單，這段時間維持投球手的訓練，尋求在季後賽回歸，但復原進度並不理想，在上周訓練喊停。

克蕭坦言，傷後持續投球訓練，並調整釘鞋希望減緩傷處疼痛，但這樣的調整導致代償，進一步傷情加重，「持續投球讓我的心理上變得很疲憊，一直感覺疼痛，所以又做了一次MRI核磁共振檢查，發現狀況變得更糟了，所以現在我別無選擇，我沒辦法投了，對此感到很失望。」

羅伯茲表示，「克蕭已經做了所有他能做的事，希望能讓自己有機會參與季後賽，但現在的狀況已經不可能了。」

克蕭的合約中有明年500萬美元的球員選擇權，但他的左腳可能再次面臨手術，退休或續戰勢必再度糾結，克蕭說：「我的肩膀感覺OK、背部感覺OK，一直在受傷的日子一點都不好玩，但我也還熱愛投球，我還需要評估、聊聊。」他說現在還沒有心思想自己的下一步，「現在我的專注力是擊敗教士，我會盡我所能當一個出色的啦啦隊。」

克蕭 羅伯茲 道奇

延伸閱讀

MLB／大谷翔平續扛第1棒 道奇教頭讚打線：9年來最強

道奇取得國聯第一種子寶座 季後賽戰情卻有些不樂觀

MLB／9月的大谷進入新境界 道奇教頭曝有1件事讓他最訝異

MLB／克蕭、山本由伸著「50-50」紀念T亮相 大谷本人卻沒穿

相關新聞

MLB／皇家兩大強投完剋「法官」洋基不緊張：相信賈吉

洋基明天將與皇家在美聯系列賽碰頭，當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）表現如何也成為焦點。不過數據顯示，對方先發投手可能會讓這位強打陷入苦戰。 皇家明天將派出33歲資深右投瓦卡（Mic

MLB／下剋上不是夢？官網點出高種子痛點將成爆冷出局關鍵

大聯盟外卡戰結束後，分區系列賽對戰組合盡數出爐，將在明天拉開序幕。作為美聯與國聯前2種子，洋基、道奇、守護者、費城人都經歷充分休息與準備，蓄勢待發，該如何抓住弱點，也成為下剋上關鍵因素。對此，大聯盟記

MLB／持續練投導致傷勢加重 道奇資深左投克蕭宣告今年回不來了

道奇隊今天展開與教士隊的分區系列賽，開打前，總教練羅伯茲（Dave Roberts）先宣布一項壞消息，資深左投克蕭（Cl...

2024MLB季後賽賽程與比分 大都會8局擊潰費城人、守護者首戰完封

國聯季後賽版圖底定，大都會為第6種子，將面對國聯中區冠軍釀酒人隊，勇士為第5種子，將面對另一支外卡球隊教士隊，從明天開始展開3戰2勝制的外卡系列賽，前二種子道奇、費城人隊則在分區系列賽等待對手。

MLB／例行賽創50-50紀錄 日媒盼大谷季後賽7轟7盜當第一人

美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平首闖季後賽，由於大谷曾在例行賽成功達成50轟50盜紀錄，日媒更進一步期...

MLB／「無法拿出最佳表現」 洋基一壘手瑞佐因傷缺席分區賽

美聯頭號種子洋基明天將迎來系列賽首戰，不過賽前卻蒙上一層陰霾。明星一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）因手指傷勢，將無法出賽。 瑞佐今年6月才因跑壘碰撞導致右手骨折，日前對上海盜的比賽再次發

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。