MLB／皇家兩大強投完剋「法官」洋基不緊張：相信賈吉

洋基明天將與皇家在美聯系列賽碰頭，當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）表現如何也成為焦點。不過數據顯示，對方先發投手可能會讓這位強打陷入苦戰。

皇家明天將派出33歲資深右投瓦卡（Michael Wacha）掛帥先發，他本季出戰29場戰績13勝8敗，主投166.2局能飆出145K，防禦率3.35，並且生涯對上賈吉18打數中僅挨1安，被上壘3次，送出11K。此外，他更是賈吉生涯面對超過16次的投手中，能夠造成最低攻擊指數的球員，僅0.246。另一位「剋星」則是34歲右投盧戈（Seth Lugo），他生涯對決賈吉8打數都沒有挨安打，還投出3次三振。

此外，賈吉在季後賽的表現也為人詬病，他上次在季後賽表現優異得追溯至2018年，對上紅襪攻擊指數為1.194。而反觀最近的2022年美聯冠軍賽，當時在例行賽敲出破美聯紀錄62轟的他，4戰16打數僅擊出1安。

不過洋基並未太過在意這些數據，總教練布恩（Aaron Boone）受訪時自信說道：「我仍會相信賈吉每一次的揮棒，對上瓦卡的數據不過是小樣本，我還是會讓他挑戰所有投手。」

打擊教練勞森（James Rowson）也不以為然，「賈吉例行賽的表現就能說明一切，而且他從開季就非常期待10月到來，並且每一天都專注在眼前的比賽。他的目標始終很清楚，就是世界大賽冠軍。」

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