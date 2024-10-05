MLB／例行賽創50-50新紀錄 日媒盼大谷季後賽7轟7盜當第一人

美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平首闖季後賽，由於大谷曾在例行賽成功達成50轟50盜紀錄，日媒更進一步期待能在季後賽達成前無古人的「7轟7盜」紀錄。

大谷今年首次獲得參與大聯盟10月季後賽的機會。國家聯盟分區系列賽明天開打，道奇將在主場迎戰聖地牙哥教士。

日本讀賣新聞報導指出，只要道奇能在季後賽持續獲勝，大谷很有機會達成「7轟7盜」紀錄。

讀賣調查棒球統計資料網站Baseball-Reference及大聯盟官網等資料得知，季後賽全壘打最多紀錄出現在2020年，由坦帕灣光芒的阿羅薩雷納（RandyArozarena）敲出10轟。

而至今在季後賽敲出7轟以上的共有11人，包括目前效力德州遊騎兵的席格（Corey Seager）2020年在道奇所敲出的8轟，及美國職棒大聯盟全壘打紀錄保持人邦茲（Barry Bonds）所敲出的8轟。

在日本選手部分，松井秀喜2009年效力洋基時曾敲出4轟。松井當年光是在世界大賽6場比賽就敲出3支全壘打，獲得最有價值球員（MVP）。

再看盜壘紀錄的部分。1989年的韓德森（RickeyHenderson）跟1995年的洛夫頓（Kenneth Lofton）都在季後賽寫下11盜紀錄。韓德森僅在9場比賽就達成11盜，洛夫頓則用了15場比賽。綜觀季後賽有7盜以上表現的選手共有12人。

報導指出，大聯盟季後賽至今沒有選手完成7轟7盜紀錄，最接近的紀錄分別是2004年貝爾川（CarlosBeltran）的8轟6盜，及2008年厄普頓（B.J. Upton）的7轟6盜，也就是說至今季後賽最多的紀錄是「6轟6盜」。

大谷今年曾在9月17日到27日的10場比賽中，寫下7轟9盜紀錄，而季後賽從分區系列賽一直打到晉級世界大賽後，至少要打11場比賽，最多則為19場比賽。

報導指出，儘管季後賽要出現盜壘及全壘打的難度更高，但要達成「7轟7盜」仍有相當可能性。

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