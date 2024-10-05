MLB／「無法拿出最佳表現」 洋基一壘手瑞佐因傷缺席分區賽

美聯頭號種子洋基明天將迎來系列賽首戰，不過賽前卻蒙上一層陰霾。明星一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）因手指傷勢，將無法出賽。

瑞佐今年6月才因跑壘碰撞導致右手骨折，日前對上海盜的比賽再次發生意外，被觸身球擊中，右手指骨折。今天他就向記者透露，握棒或揮棒的感覺都不太舒服，無法找回過往狀態，「跟6天前相比已經好多了，但強行參賽我還是無法拿出最佳表現，我必須對自己誠實。」

事實上，今年瑞佐狀態低迷，打擊率2成28，交出除菜鳥年外新低的單季8轟和整體攻擊指數0.637，不過生涯累積303轟仍足夠說明他的強勁實力，失去這位悍將仍為洋基後續賽況寫下伏筆。

在瑞佐確定缺陣後，洋基先發一壘手將由新秀萊斯（Ben Rice）和工具人卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）頂替，老將柏蒂（Jon Berti）近日也有參與相關訓練，讓總教練布恩（Aaron Boone）表示放心，不過他也希望瑞佐能夠趕上後續賽事。

接下來洋基將與皇家展開5戰3勝的分區賽，若能順利勝出，瑞佐將有機會在美聯冠軍賽回歸。

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