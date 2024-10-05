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MLB／洋基推柯爾打頭陣 主帥與對手都盛讚：他就是王牌

聯合新聞網／ 綜合報導
柯爾在ALDS賽前記者會上談扛首戰先發重任的心情。 美聯社
柯爾在ALDS賽前記者會上談扛首戰先發重任的心情。 美聯社

洋基明天將迎來美聯系列賽首戰，對上皇家派出王牌柯爾Gerrit Cole）掛帥先發。這位塞揚強投雖然因傷6月才重返賽場，但主帥布恩（Aaron Boone）仍將重任交付給他，並盛讚「他（柯爾）就是我們的王牌。」

柯爾今年春訓時受到手肘傷勢影響，早早進入傷病名單，缺陣大半季後於6月中重返大聯盟。本季例行賽他僅出戰生涯第2低的17場，戰績8勝5敗。主投95局送出99K，防禦率3.41。

「這是一個跌宕起伏的賽季，但同時也是堅持不懈的賽季，」柯爾在記者會中說道：「我很慶幸自己能夠克服傷病，並且能夠在賽季中最重要的比賽找回狀態，為球隊做出貢獻，這真的花了一段時間。」布恩也對子弟兵抱持信心，「沒有人能取代柯爾的位子，他經歷過很多重要的時刻，是我們的絕對王牌。雖然今年經歷很多事情，但他也從傷病的考驗中挺了過來。」

洋基對皇家首戰派出柯爾掛帥先發。主帥布恩盛讚「他就是我們的王牌。」 路透社
洋基對皇家首戰派出柯爾掛帥先發。主帥布恩盛讚「他就是我們的王牌。」 路透社

除了教練盛讚外，對手也給予柯爾肯定。「看了他（柯爾）這麼多年，我知道他就是獨角獸球員的存在，」皇家主帥奎特拉羅（Matt Quatraro）說道：「他能夠投滿9局，球路和控球能力都很精準，面對左打和右打也沒問題。而且他極具競爭心，似乎就是為了大舞台而生。」

皇家少主惠特（Bobby Witt Jr.）更是期待在接下來與柯爾的對決，「這就是那種我們從小到大的夢想，面對這樣強悍的存在，面對王牌。」

Gerrit Cole MLB 柯爾 洋基 皇家

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