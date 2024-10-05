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MLB／一圓兒時季後賽夢　大谷翔平：不緊張很興奮

中央社／ 洛杉磯4日綜合外電報導
Los Angeles Dodgers two-way player Shohei Ohtani works out during practice in preparation for Game 1 of a baseball NL Division Series against the San Diego Padres in Los Angeles, Friday, Oct. 4, 2024. (AP Photo/Ashley Landis) 美國聯合通訊社
Los Angeles Dodgers two-way player Shohei Ohtani works out during practice in preparation for Game 1 of a baseball NL Division Series against the San Diego Padres in Los Angeles, Friday, Oct. 4, 2024. (AP Photo/Ashley Landis) 美國聯合通訊社

大谷翔平即將實現兒時參加重要棒球比賽的夢想，對他而言沒有什麼比參加美國職棒大聯盟（MLB）季後賽更重要，不過這位日本超級巨星現在並不緊張。

美聯社報導，大聯盟洛杉磯道奇球星大谷翔平今天透過通譯員表示：「我認為這種興奮感比我能感受到的其他任何事物都要來得強烈。」

大谷今年首次獲得參與大聯盟10月季後賽的機會。國家聯盟分區系列賽明天開打，道奇將在主場迎戰聖地牙哥教士。

大谷過去6年是在洛杉磯天使隊度過，這段期間天使勝率從未過半，也從未進入季後賽。

大谷去年在世界棒球經典賽三振了當時天使隊友楚奧特（Mike Trout），助日本擊敗美國贏得冠軍。他在來到大聯盟之前是日本投打「二刀流」明星。

如今，太平洋兩岸粉絲都熱切關注這位屢創紀錄的超級巨星在10月季後賽期間將有何驚人成績。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示：「這一切對他來說很新鮮，我認為身為球迷的我們很幸運見證這一刻。若是問我覺得有誰能掌握這一切，那肯定是大谷。」

大谷已證明他可用打擊與快腿跑壘來改變比賽。如果他被保送上壘，他就能盜壘（大谷在本季例行賽有59次盜壘成功）；他也可以擊出全壘打（他本季有54支全壘打），或是從一壘跑回分數。

羅伯茲說：「他上個月表現出利用整個球場的能力，如有需要就能擊出安打。真是一位瘋狂的天才球員。」

大谷在道奇休息的5天期間參加了模擬賽，為5戰3勝制的國聯分區系列賽熱身。道奇本季例行賽戰績98勝64負傲視全聯盟，得以在這幾天休息以逸待勞。

大谷表示：「我將竭盡所能確保首打席有好表現。本週我們確實花了一些時間，好好照顧賽季中累積操勞的身體，我認為我們能夠解決一些抽筋的問題。」

大谷承認在賽季初期希望融入新球隊的強烈欲望影響了他的打擊。

不過他也表示：「整體而言，如果回顧一下，例行賽後半段的表現還是相當不錯。」

大聯盟 天使

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