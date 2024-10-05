MLB／下剋上不是夢？官網點出高種子痛點將成爆冷出局關鍵

大聯盟外卡戰結束後，分區系列賽對戰組合盡數出爐，將在明天拉開序幕。作為美聯與國聯前2種子，洋基、道奇、守護者、費城人都經歷充分休息與準備，蓄勢待發，該如何抓住弱點，也成為下剋上關鍵因素。對此，大聯盟記者朗德哈瓦（Manny Randhawa）也特別撰文給出答案。

雖然很困難，但只要能封鎖賈吉與索托，皇家就有勝出機會。 路透

首先是洋基，最可怕的當屬「法官」賈吉（Aaron Judge）和天才強打索托（Juan Soto）的史詩連線，但朗德哈瓦點出，洋基除了這兩人外，沒有球員攻擊指數高於0.800。換言之，皇家若希望扳倒條紋軍，只需要想盡辦法限制賈吉或索托，不過這也是最困難的。

只要不讓守護者終結者克拉塞領軍的鐵牛棚在領先時上場，老虎就有突圍可能。 美聯社

相比洋基以打線見長，從美聯中區脫穎而出的守護者，則是有著包含終結者克拉塞（Emmanuel Clase）在內的鐵牛棚，整季有4人投74場以上且ERA不到2的史上首見紀錄，整體防禦率僅2.57。不過最大軟肋是先發輪值防禦率達4.40，在聯盟中排第24名。因此對老虎來說，只要不要讓守護者在領先情況下啟用牛棚，就能提高勝率。

山本由伸本季只對教士先發2場，但大家印象最深刻的都是南韓海外開幕戰他被教士打爆。 美聯社

國聯方面，教士將對上連續12年闖進季後賽的頭號種子道奇。除了當家貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）外，今年更有剛創下「50轟50盜」紀錄的大谷翔平坐陣。然而打線強大的道奇本季先發輪值卻遭遇傷病侵襲，葛拉斯諾與史東均確定報銷，少主布勒則狀況跌宕難以信任。第一戰推出日籍投手山本由伸先發，但他本季面對教士2場比賽表現皆不理想，共計投6局失掉8分，可能會成為破口。

大都會出奇招推出千賀滉大，寄望他的「幽靈指叉」能迷惑費城人打線。 美聯社

最後是大都會將碰到的對手費城人，與前3支球隊不同，陣容攻防一體。除了王牌惠勒（Zack Wheeler）和諾拉（Aaron Nola）兩位強投外，打線更有哈波（Bryce Harper）、史瓦伯（Kyle Schwarber）和透納（Trea Turner）等一眾強打，也造就他們本季大聯盟第5名的團隊得分。然而費城人打線面對變化球的預期加權上壘率（xwOBA）僅0.278，在大聯盟第16名，且追打壞球率（chase rate）35%排大聯盟第4高，配球可能成為大都會突破費城人關鍵，或許也是他們首戰推出有「幽靈指叉」、三振率高的千賀滉大原因。

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