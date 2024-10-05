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MLB／大都會驚奇之旅挺進分區賽 感謝奶昔大哥和1顆南瓜
棒球果然是充滿迷信的運動，大都會隊本季在低潮時靠奶昔大哥（Grimace）開啟的連勝，昨天阿隆索（Pete Alonso）敲出致勝三分砲，挺進分區系列賽後，迫不及待介紹新的幸運神器：「季後賽南瓜」。
大都會在外卡系列賽第3戰靠阿隆索9局上逆轉三分砲救命，轟下系列賽勝利，明天起將在分區系列賽碰上費城人隊，大聯盟官網回顧大都會在今年的驚奇之旅，這支戰績一度只有28勝37敗的球隊如何扭轉頹勢。
第一位降臨的幸運物是美國時間6月12日的開球嘉賓，麥當勞吉祥物之一奶昔大哥，在他的開球之後，大都會取得7連勝、16戰贏得12勝，為了感謝奶昔大哥帶來的好運，阿隆索一度訂製與奶昔大哥一樣的紫色釘鞋，大都會也在花旗球場302區6排12號座位粉刷上紫色，改為奶昔大哥席位。
34歲內野手伊格列西亞斯（Jose Iglesias）同時也是一位拉丁流行歌手，以「Candelita」為藝名發表創作，今年6月推出的單曲「OMG」，搭上大都會的戰績起飛時期，成為大都會場內在這段日子以來最勵志人心的歌曲，這首歌也在7月登上告示牌拉丁數位單曲榜單。
大都會昨天在外卡賽過關，賽後慶祝中，阿隆索介紹全新的幸運物，手中捧著的南瓜，他說：「這是我親手摘的。」阿隆索透露，這是與太太在釀酒人客場之旅時，一起在威斯康辛的南瓜農場裡摘來的，已經為它命名「季後賽南瓜」。
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