快訊

高雄人快看「災損補助曝光」！住家被路樹壓毀領1萬救助金、水淹50公分領1.5萬

殺女師犯「5度判死」仍改判無期！王鴻薇：敲響司法正義喪鐘

陳水扁住院！自爆「動刀切除腫瘤」送化驗中 網友祝福

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／大都會驚奇之旅挺進分區賽 感謝奶昔大哥和1顆南瓜

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
阿隆索昨天的逆轉3分砲是大都會晉級分區賽的第一功臣，賽後再次開啟香檳浴。 路透
阿隆索昨天的逆轉3分砲是大都會晉級分區賽的第一功臣，賽後再次開啟香檳浴。 路透

棒球果然是充滿迷信的運動，大都會隊本季在低潮時靠奶昔大哥（Grimace）開啟的連勝，昨天阿隆索（Pete Alonso）敲出致勝三分砲，挺進分區系列賽後，迫不及待介紹新的幸運神器：「季後賽南瓜」。

大都會在外卡系列賽第3戰靠阿隆索9局上逆轉三分砲救命，轟下系列賽勝利，明天起將在分區系列賽碰上費城人隊，大聯盟官網回顧大都會在今年的驚奇之旅，這支戰績一度只有28勝37敗的球隊如何扭轉頹勢。

第一位降臨的幸運物是美國時間6月12日的開球嘉賓，麥當勞吉祥物之一奶昔大哥，在他的開球之後，大都會取得7連勝、16戰贏得12勝，為了感謝奶昔大哥帶來的好運，阿隆索一度訂製與奶昔大哥一樣的紫色釘鞋，大都會也在花旗球場302區6排12號座位粉刷上紫色，改為奶昔大哥席位。

內野手伊格列西亞斯創作的「OMG」單曲成為大都會本季幸運曲。 法新社
內野手伊格列西亞斯創作的「OMG」單曲成為大都會本季幸運曲。 法新社

34歲內野手伊格列西亞斯（Jose Iglesias）同時也是一位拉丁流行歌手，以「Candelita」為藝名發表創作，今年6月推出的單曲「OMG」，搭上大都會的戰績起飛時期，成為大都會場內在這段日子以來最勵志人心的歌曲，這首歌也在7月登上告示牌拉丁數位單曲榜單。

大都會昨天在外卡賽過關，賽後慶祝中，阿隆索介紹全新的幸運物，手中捧著的南瓜，他說：「這是我親手摘的。」阿隆索透露，這是與太太在釀酒人客場之旅時，一起在威斯康辛的南瓜農場裡摘來的，已經為它命名「季後賽南瓜」。

大都會

延伸閱讀

MLB／教士挑戰道奇前傳噩耗 明星右投急動TJ手術賽季報銷

MLB／鐵打的？道奇弗里曼扭傷腳踝1周恢復訓練 缺賽非選項

MLB／整季只投1場 千賀滉大驚奇扛分區賽G1：投200球也行

MLB／第1戰影響系列賽走向 山本由伸：拿出責任感投球

相關新聞

MLB／首征季後賽沒收到建言 大谷翔平：只有被取笑是第一次

道奇隊日籍球星大谷翔平生涯首度體驗大聯盟季後賽，將在明天早上8點半展開與教士隊的5戰3勝制分區系列賽，今天出席賽前記者會...

MLB／第1戰影響系列賽走向 山本由伸：拿出責任感投球

道奇隊將在明天與教士隊展開分區系列賽，日籍投手山本由伸從原訂第2戰改到第1戰先發，今天證實自己也是在昨天才知道此事，雖然...

MLB／山本由伸vs.達比修有破局 大谷翔平本來也敲碗這一齣

道奇、教士隊明天展開國聯分區系列賽交鋒，道奇昨天調動先發順序，也讓山本由伸、達比修有同場先發的劇本破局，大谷翔平也注意到...

MLB／整季只投1場 千賀滉大驚奇扛分區賽G1：投200球也行

大都會隊闖過國聯外卡挺進分區系列賽，面對費城人隊的第一場先發投手，要交給今年例行賽僅投5.1局的日本強投千賀滉大，這樣的...

MLB／如何對抗大谷翔平？教士教頭：才不告訴你

教士隊明天將在國聯分區系列賽對上道奇隊，面對今年打出MVP成績的大谷翔平要如何應對？教士總教練席爾特（Mike Shil...

MLB／鐵打的？道奇弗里曼扭傷腳踝1周恢復訓練 缺賽非選項

道奇隊弗里曼（Freddie Freeman）簡直擁有鐵打的身體，今年8月在右手骨裂的情況下正常出賽，9月27日才剛扭傷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。